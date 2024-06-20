تغطية مباشرة لمباراة سلوفينيا وصربيا

الدقيقة 37: القائم يتعاطف مع منتخب صربيا، ويرد تسديدة قوية من مهاجم سلوفينيا.

الدقيقة 41: يان أوبلاك يتعملق وينقذ مرمى سلوفينيا من هدف محقق، بعد أن تصدى لانفراد من ميتروفيتش.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي