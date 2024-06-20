تغطية مباشرة لمباراة سلوفينيا وصربيا
يستضيف ملعب "أليانز أرينا"، اليوم الخميس، مواجهة تجمع بين منتخبي سلوفينيا وصربيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة سلوفينيا وصربيا في يورو 2024 خلال السطور القادمة:
انطلاق صافرة المباراة.
الدقيقة 4: تسديدة قوية من منتخب سلوفينيا وحارس صربيا يتصدى.
الدقيقة 7: يان ملاكار لاعب سلوفينيا يضيع انفراد مؤكد.
الدقيقة 13: ارتباك بين مدافع صربيا وزميله الحارس بريدراج رايكوفيتش، كاد أن يتسبب في هدف لصالح سلوفينيا.
مرور 15 دقيقة واستحواذ تام من منتخب سلوفينيا على مجريات اللعب.
الدقيقة 20: دفاع صربيا يواصل إفساد هجمات لاعبي سلوفينيا.
الدقيقة 26: منتخب صربيا يعود للمباراة، ويستحوذ دون خطورة.
الدقيقة 27: رأسية قوية من مهاجم منتخب صربيا، وحارس سلوفينيا يتألق.
الدقيقة 31: ميتروفيش يسدد رأسية قوية، كادت أن تسفر عن الهدف الأول لصربيا.
الدقيقة 37: القائم يتعاطف مع منتخب صربيا، ويرد تسديدة قوية من مهاجم سلوفينيا.
الدقيقة 41: يان أوبلاك يتعملق وينقذ مرمى سلوفينيا من هدف محقق، بعد أن تصدى لانفراد من ميتروفيتش.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي