رغم الفوز الدرامي.. أكثر لاعب صدم جماهير ليفربول أمام أتلتيكو

تسبب أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي بصدمة قوية لجماهير فريقه، بعد المستوى الذي ظهر عليه، في مباراة الريدز أمام أتلتيكو مدريد، التي فاز بها رجال المدرب آرني سلوت بشكل درامي.

وخطف ليفربول الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3، في المباراة الافتتاحية للفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ملعب أنفيلد.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا وصنع آخر، في انطلاقة قوية لصاحب الأرض الذي تقدم 2-صفر في أول ست دقائق.

منح آندي روبرتسون التقدم لليفربول في الدقيقة الرابعة في مشاركته أساسيا لأول مرة هذا الموسم بعدما اصطدمت تسديدة صلاح من ركلة حرة به لتسكن شباك الحارس يان أوبلاك الذي لم يحرك ساكنا.

وضاعف صلاح النتيجة بعد دقيقتين فقط عندما راوغ ثلاثة مدافعين من أتلتيكو بعدما تبادل الكرة مع رايان جرافنبرغ وأطلق تسديدة في الزاوية البعيدة.

لكن الفريق الزائر انتفض ونجح يورينتي في تقليص الفارق بهدفه الأول في المباراة مع نهاية الشوط الأول قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 81 بتسديدة غيرت اتجاهها.

وبدت المباراة في طريقها للتعادل، لكن فان دايك سجل هدف الفوز بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

إحصائيات صادمة

شهد الظهور الأول للهداف ألكسندر إيزاك مع ليفربول، بعد انتقاله في صفقة قياسية، أداءً "صادمًا" في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وخلال المشاركة التي استمرت 58 دقيقة على ملعب "أنفيلد"، سجل إيزاك أرقاماً متواضعة للغاية، بحيث لم يسجل أي هدف.

وكان له في المباراة تسديدتان فقط واحدة على المرمى ومرة أخرى خارجه.

ولم يسجل إيزاك أي تمريرة حاسمة، وبلغت دقة تمريراته 81% (13 من أصل 16).

وفي الجانب الهجومي الفردي، حاول إيزاك المراوغة 3 مرات، نجح فيها مرة واحدة فقط.

وفي المواجهات، خاض إيزاك 6 مواجهات أرضية، فاز بـ3 منها، ومواجهتين هوائيتين لم يفز بأي منهما، كما خسر الاستحواذ 6 مرات، وارتكب خطأ واحداً.

وفي النهاية حصل على تقييم متواضع (6.6/10)، وفق شبكة "سوفا سكور".