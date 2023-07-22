اليوتيوبر "سبيد" عاشق رونالدو يتحول إلى مشجع لميسي بعد هدفه الرائع مع إنتر ميامي (فيديو)
تواجد اليوتيوبر "سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب مباراة إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في المواجهة التي جمعتهما ببطولة كأس الدوريات، حيث شهدت المباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الأمريكي.
وسجل ميسي هدفا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي، فجر اليوم السبت.
وبدأ ميسي اللقاء على مقاعد البدلاء، إذ خاض 3 حصص تدريبية فقط مع فريقه الجديد حتى الآن، وواجه إنتر ميامي بدونه صعوبات أمام ضيفه المكسيكي في فلوريدا.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ظهر "سبيد" متواجدا في المدرجات القريبة من الملعب، وهو يرتدي قميص نجمه المفضل رونالدو الخاص بمنتخب البرتغال.
في البداية حاول صانع المحتوى الشهير على يوتيوب، لفت أنظار ميسي، ليصرخ عليه قائلًا: "رونالدو أفضل منك".
والتفت ميسي بالفعل لـ"سبيد"، ليصرخ الأخير: "لقد التفت لي".
وبعد ذلك خلال اللحظات الأخيرة والحاسمة في المباراة، انبرى ميسي لتسديد الركلة الحرة التي منحت فريقه إنتر ميامي الفوز، ليعلق "سبيد"، قائلا: "لو سجلها ميسي سأصبح من جمهوره"، وبالفعل أحرز النجم الأرجنتيني الهدف القاتل ليخلع اليوتيوبر الشهير قميص رونالدو ويظهر قميص فريق إنتر ميامي ويحمل اسم ميسي.
وأشعل ميسي، الذي حمل شارة القيادة، حماس المشجعين في المدرجات، ومن بينهم نجم كرة السلة ليبرون جيمس وأسطورة التنس سيرينا وليامز ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وقال ميسي الذي يتذيل فريقه ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكنه نال عطلة لمدة شهر للمشاركة في هذه البطولة السنوية بين 47 فريقا من الولايات المتحدة والمكسيك: "كنت أعرف أنها الفرصة الأخيرة للتسجيل".
وأضاف لشبكة (ESPN): "حاولت التسديد بإتقان كما أفعل عادة ولحسن الحظ لم يتمكن الحارس من التصدي للكرة".
وتابع: "إنه انتصار مهم لأن الفريق ليس في وضع جيد في الدوري، أعرف أنها بطولة أخرى لكن الفوز سيساعدنا في رفع معنوياتنا".