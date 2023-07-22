اليوتيوبر "سبيد" عاشق رونالدو يتحول إلى مشجع لميسي بعد هدفه الرائع مع إنتر ميامي (فيديو)

تواجد اليوتيوبر "سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب مباراة إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في المواجهة التي جمعتهما ببطولة كأس الدوريات، حيث شهدت المباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الأمريكي.

وسجل ميسي هدفا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي، فجر اليوم السبت.