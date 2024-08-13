كشف تقرير إخباري إسباني أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يشعر بأنه تعرض للخداع بعد فشل صفقة وصول النجم الإسباني نيكو ويليامز إلى ملعب كامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما أورده الصحفي بشبكة "سي إتش تي في" (CHTV) الإسبانية، خوسيه ألفاريز، فإن لابورتا عبر عن إحساسه بالخيانة تجاه ويليامز بعد أن تم الاتفاق على كل الأمور لانضمام اللاعب.

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ولاحق نادي برشلونة نيكو ويليامز على امتداد الصيف الجاري من أجل ضمه للنادي دون أن يحصل على توقيعه، وذلك رغم أن بطل يورو 2024 يملك شرطا جزائيا في عقده مع بيلباو بقيمة 58 مليون يورو، يساوي دفعها الظفر باللاعب دون الحاجة لموافقة ناديه.

وقال الفاريز إن لابورتا يشعر بأنه تم خداعه من قبل نيكو ويليامز بعد أن تم الاتفاق معه على كل تفاصيل الصفقة قبل أن تتغير الأمور ويبتعد اللاعب شيئا فشيئا عن النادي الكتالوني.

وبحسب المصدر ذاته، تم الاتفاق بين خوان لابورتا وويليامز على عقد لمدة 5 سنوات براتب سنوي قدره 7 مليون ونصف يورو كما أن برشلونة كان لديه مبلغ 58 مليون بأحد البنوك تم رصده لدفع الشرط الجزائي لكن رغم ذلك لم يوقع ويليامز على العقد.

وكشف خوسيه ألفاريز أن هناك شعورا بالخيانة لدى رئيس نادي رشلونة بعد تصرف نيكو ويليامز، مضيفا أن الفريق الكتالوني بدأ بالفعل في العمل على التعاقد مع لاعب آخر إذا لم يرغب نيكو في القدوم، لأي سبب كان، وأن النادي يرى أنه أكبر من أن ينتظر ردا متأخرا من نجم أتلتيك بيلباو.