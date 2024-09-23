صافرات استهجان ضد لاعبي الأهلي السعودي.. ورد فعل مفاجئ من "توني" (فيديو)

أطلقت جماهير الأهلي السعودي صافرات استهجان ضد لاعبي الفريق عقب نهاية الشوط الأول من عمر لقاء الجندل مساء اليوم الإثنين.

ويلعب الأهلي أمام الجندل ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعبرت جماهير الأهلي عن استيائها من أداء اللاعبين في الشوط الأول الذي انتهى بخسارة الفريق بنتيجة 0-2.

واستقبل الأهلي ثنائية سجلها الجندل عن طريق عبد الله معتوق وياسين العامري من ضربة جزاء في الدقيقتين 24 و30 من عمر اللقاء.

وظهر لاعبو الأهلي بمستوى باهت للغاية وهو ما أدى إلى غضب الجماهير التي حضرت المباراة.

وتفاعل إيفان توني مهاجم الأهلي مع صافرات الاستهجان التي أطلقها مشجعو فريقه، بعدما طالب الجماهير بالهدوء ومؤازرة اللاعبين في الشوط الثاني للعودة للمباراة.

وكان الأهلي قد افتتح موسمه المحلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله بالخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وحصد الأهلي 7 نقاط في 4 جولات بالدوري السعودي بعد الفوز على العروبة بثنائية دون رد، والتغلب على ضمك بنتيجة 4-2، وخسر أمام الفتح بهدف، والتعادل مع النصر بهدف لكل منهما.

وفاز الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد.