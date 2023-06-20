زوجة خوسيلو تبكي أثناء تقديمه لاعبا لريال مدريد (فيديو)

لم تتمالك ميلاني زوجة خوسيلو لاعب ريال مدريد الجديد دموعها أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسباني العملاق.

وخضع خوسيلو (33عامًا) للكشف الطبي اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمه في ملعب سانتياغو برانبيو بحضور فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ووالدته وزوجته وأطفاله.

وتحدث فلورنتينو بيريز عن سعادة النادي بإعادة خوسيلو مجددًا إلى صفوفه، بعدما لعب من قبل في صفوف ريال مدريد كاستيا وسجل عددًا من الأهداف بقميصه.