زوجة خوسيلو تبكي أثناء تقديمه لاعبا لريال مدريد (فيديو)
لم تتمالك ميلاني زوجة خوسيلو لاعب ريال مدريد الجديد دموعها أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسباني العملاق.
وخضع خوسيلو (33عامًا) للكشف الطبي اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمه في ملعب سانتياغو برانبيو بحضور فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ووالدته وزوجته وأطفاله.
وتحدث فلورنتينو بيريز عن سعادة النادي بإعادة خوسيلو مجددًا إلى صفوفه، بعدما لعب من قبل في صفوف ريال مدريد كاستيا وسجل عددًا من الأهداف بقميصه.
وسيرتدي خوسيلو القميص رقم 14 مع ريال مدريد.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام، ظهرت ميلاني زوجة خوسيلو هي تبكي أكثر من مرة، كما بدت والدته متأثرة للغاية هي الأخرى.
وميلاني هي الأخت التوأم لزوجة داني كارفخال نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.
ولعب خوسيلو لأندية هوفنهايم وستوك سيتي ونيوكاسل وإسبانيول الذي خرج منه معارًا إلى ريال مدريد بعد موسم مميز للغاية اختتمه بالمساهمة في تتويج منتخب إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية.
وأبدى خوسيلو سعادته باللعب لريال مدريد مجددًا والدفاع عن شعاره، مؤكدًا أنه لم يحضر ليكون بديل كريم بنزيما بل من أجل الاستمتاع ومساعدة النادي في تحقيق الفوز.
وأشار خوسيلو إلى أن ارتداء الرقم 14 بدلًا من الرقم 9 الذي تعود عليه لا يعد أمرًا مهمًا في ظل رغبته الأساسية باللعب لريال مدريد بغض النظر عن الرقم الذي يرتديه.
وسجل خوسيلو 16 هدفًا في 33 مباراة مع إسبانيول الموسم الماضي.