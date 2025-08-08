أثار جدلاً.. حكم في الدوري المصري يكتب اسمه على ظهر القميص (صور)

أثار الحكم المصري محمد عباس مايو جدلاً غير مسبوق في الدوري المصري الممتاز، بعد أن ظهر خلال إدارته لمباراة بيراميدز ووادي دجلة مرتديًا قميصًا مكتوبًا عليه اسمه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

وجاء ظهور مايو بهذا الشكل خلال مواجهة جمعت بين بيراميدز ووادي دجلة، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري، والتي انطلقت مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد.

وأثارت هذه الخطوة تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

تصرف فردي وليس ممنوعًا

أكد مصدر داخل لجنة الحكام أن كتابة الحكم محمد عباس مايو لاسمه على القميص كانت "تصرفًا فرديًا"، مشيرًا إلى أن هذا الفعل غير مألوف في التحكيم المصري، لكنه ليس محظورًا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ (إرم نيوز): "ما حدث مفاجئ وجديد في الدوري المصري، لكن الأمر ليس ممنوعًا، بل هو متعارف عليه في بعض البطولات الدولية مثل كأس العالم".

وأضاف: "هناك العديد من حكام كأس العالم الذين كتبوا أسماءهم على قمصانهم أثناء إدارتهم للمباريات، لكن ما فعله مايو قرار شخصي وليس بناءً على تعليمات من لجنة الحكام".

وتابع المصدر: "لا توجد تحفظات رسمية على هذا التصرف، فهو يندرج ضمن الحريات الشخصية للحكام، طالما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للعبة".