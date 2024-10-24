سلوت يحقق رقما قياسيا رائعا مع ليفربول

حقق آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، رقمًا قياسيًّا رائعًا مع "الريدز" بعدما قاد الفريق لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بتخطي مضيفه لايبزيغ بهدف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الأول.

واكتفى ليفربول بهدف في الشوط الأول أحرزه داروين نونيز، ليحافظ على تقدمه حتى النهاية، ويحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن المتصدر أستون فيلا.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بدوري الأبطال، حتى الآن، كما حقق الفوز في جميع المباريات الست التي خاضها خارج ملعبه حتى الآن هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد للنادي، وفقًا لِما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وسجل المدرب الهولندي رقمًا غير مسبوق لأي مدرب لليفربول، إذ حقق الفريق 11 انتصارًا خلال أول 12 مباراة تحت قيادته، منذ أن تولى المهمة خلفًا ليورغن كلوب.

ويحتل ليفربول أيضًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنتظره مباراة صعبة مساء الأحد المقبل أمام آرسنال ضمن الجولة التاسعة.

يذكر أن ليفربول لم يستقبل هذا الموسم حتى الآن سوى 5 أهداف فقط.

وأبدى سلوت في تصريحاته عقب المباراة انزعاجًا من فشل فريقه في حسم المباراة بشكل أكبر، إذ واجه ليفربول بعض اللحظات العصيبة في الدقائق الأخيرة وكادت شباكه تهتز لكن الحارس كيليهر، الذي حل مكان أليسون المصاب مجددًا، تألق في التصدي لكرتين خطيرتين ليحافظ على تقدم فريقه.

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وقال سلوت: "نحن محظوظون للغاية، من الطبيعي أيضًا في ناد مثل نادينا أن يكون لدينا لاعبان جيدان للغاية في كل مركز.

وأضاف: "نحن سعداء بوجود حارسي مرمى ممتازَين، لكن الأمر لا يقتصر عليه (الحارس البديل) فقط، بل هناك لاعبون آخرون ربما لم يشاركوا كثيرا هذا الموسم أو لم يشاركوا في التشكيلة الأساسية، أظهروا مستويات جيدة أيضًا".