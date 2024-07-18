دخل الأهلي السعودي منافسًا قويًا لحسم صفقة التعاقد مع سلمان الفرج قائد نادي الهلال السابق.

وأنهى سلمان الفرج تعاقده مع الهلال مع نهاية الموسم الماضي تمهيدًا لخوض تجربة جديدة بعد ارتباط طويل مع بطل الدوري السعودي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اللاعب المخضرم تلقى عرضًا من جانب النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في ضم قائد الهلال السابق لتدعيم خط الوسط والاستفادة من خبرات اللاعب الطويلة وكونه قائدا لمنتخب السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلمان الفرج لم يدخل في مفاوضات مع نادي النصر، واستبعد الفكرة تمامًا، تقديرًا لجماهير الهلال ومسيرته الطويلة مع الفريق.

ولكن مهمة الأهلي لن تكون سهلة في حسم صفقة سلمان الفرج خاصة في ظل تلقيه عرضا آخر من نادي الشباب السعودي الراغب في ضمه بجانب نادي نيوم الذي تقدم بعرض ضخم لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن عرض نادي نيوم يبدو الأكبر لضم سلمان الفرج، ولكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي بعد.

وودع الهلال السعودي قائده سلمان الفرج مطلع الشهر الجاري بعد مسيرة استمرت أكثر من 16 عامًا.

وساهم سلمان الفرج صاحب الـ 34 عامًا في تحقيق لقب الدوري السعودي 8 مرات بقميص الهلال، كما حقق أكثر من 20 بطولة بشكل عام مع الفريق الأزرق قبل رحيله.