بعد انتهاء الميركاتو.. "معركة الملايين" تشتعل بين الأهلي والزمالك

مع انتهاء سوق الانتقالات في الدوري المصري لكرة القدم، اشتعل صراعٌ مثيرٌ بين ناديي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، فيما يتعلق بحجم الإنفاق على الصفقات الجديدة.

وأشعل هذا الصراع الطلب الذي قدمه النادي الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الشفافية في التعامل مع ملف ديون الأندية وإجراءات حصولها على التراخيص للمشاركات القارية.

ودعم الأهلي صفوفه في الانتقالات الصيفية بالدوري المصري بضم 8 صفقات جديدة، على رأسها أحمد مصطفى "زيزو" عقب نهاية عقده مع الزمالك، ومحمود حسن "تريزيغيه" قادماً من طرابزون سبور التركي، ومحمد شريف بعد رحيله عن الخليج السعودي.

وانضم أيضاً للأهلي التونسي محمد علي بن رمضان قادماً من فرينكفاروزي المجري، وأحمد رمضان "بيكهام"، ومحمد شكري ثنائي سيراميكا كليوباترا، وحارس المرمى محمد أحمد "سيحا" قادماً من المقاولون العرب، وياسين مرعي مدافع فاركو، بجانب تفعيل بند شراء مصطفى العش لاعب زد.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن الأهلي أنفق على صفقاته الجديدة 5.34 مليون يورو، علماً بأن الصفقة الأغلى كانت بضم تريزيغيه مقابل 1.6 مليون يورو، ثم بن رمضان بواقع 1.58 مليون يورو.

ولم يرصد الموقع قيمة صفقة انتقال محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا، للأهلي، والتي تصل إلى 50 مليون جنيه مصري بحسب بعض المصادر، وهو مبلغ أقل من مليون يورو، ما يعني أن مجموع الصفقات تخطى 6 ملايين يورو.

وفي المقابل، دعم الزمالك صفوفه بعشر صفقات؛ بضم الأنغولي شيكو بانزا، جناح استريلا أمادورا البرتغالي، والمغربي عبد الحميد معالي، جناح اتحاد طنجة، والبرازيلي خوان ألفينا، جناح أوليكساندريا الأوكراني، والثنائي الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم شارلروا البلجيكي، وآدم كايد، جناح بريدا الهولندي.

وانضم أيضاً ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، والحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري، بخلاف محمد إسماعيل، مدافع زد، وأحمد ربيع، لاعب وسط البنك الأهلي.

وأنفق الزمالك بحسب الموقع ذاته 7 ملايين يورو، وبلغت قيمة الصفقة الأغلى خوان ألفينا بيزيرا بواقع 1.7 مليون يورو.