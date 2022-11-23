فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم باكتساح أستراليا (فيديو)
استهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم، بتحقيق فوز عريض على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022.
وخلال المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب، افتتحت أستراليا التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق كريج غودوين.
ونجح أدريان رابيو في إعادة فرنسا للمباراو من جديد بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف أوليفييه جيرو الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.
وأحرز كيليان مبابي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 67.
ونجح أوليفييه جيرو ي تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71 ليدفع فرنسا للتقدم 4-1 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من كيليان مبابي.
بهذا الفوز تصدرت فرنسا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم المنتخبان التونسي والدنماركي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما.
وتتذيل أستراليا المجموعة من دون رصيد.