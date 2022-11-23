فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم باكتساح أستراليا (فيديو)

استهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم، بتحقيق فوز عريض على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب، افتتحت أستراليا التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق كريج غودوين.