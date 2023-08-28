الكشف عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك

كشفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني عن فتح باب الترشح لانتخابات النادي يوم الـ3 من سبتمبر المقبل.

وسيم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من الـ4 وحتى الـ10 من سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، ويستمر الإعلان لمده تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا حتى انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الانتخابات وتسليم النادي للمجلس الجديد.