غوارديولا: ستونز يغيب عن مانشستر سيتي حتى سبتمبر بسبب الإصابة
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المدافع جون ستونز سيغيب عن الملاعب حتى التوقف الدولي المقبل بسبب الإصابة، ما يثير الشكوك بشأن لحاقه بمباراة إنجلترا أمام أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا، والمباراة الودية أمام أسكتلندا الشهر المقبل.
وتعرض ستونز، البالغ من العمر 29 عامًا، لإصابة عضلية خلال الاستعداد للموسم الجديد ولم يشارك في الفوز على بيرنلي وإشبيلية ونيوكاسل يونايتد.
وسيكون التوقف الدولي خلال الفترة من الـ4 حتى الـ12 من سبتمبر، ومن المقرر أن يغيب ستونز عن مباراتي سيتي أمام شيفيلد يونايتد وفولهام يوم الأحد المقبل، وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول على الترتيب.
ويعاني غوارديولا مخاوفَ أخرى بسبب الإصابة في ظل غياب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين أربعة أشهر على الأقل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 3-صفر على بيرنلي في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.
وقال غوارديولا إنه ينتظر من باقي أفراد التشكيلة تعويض غياب العناصر الأساسية.
وأبلغ غوارديولا الصحفيين: "سنحتاج إلى جميع اللاعبين للتعامل مع جدول المباريات.. لن يكون ستونز جاهزًا حتى التوقف الدولي".
وفقد سيتي، الفائز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي، لاعبين مؤثرين، مثل: الجزائري رياض محرز، الذي انتقل إلى الأهلي السعودي بعد مسيرة حافلة بالبطولات، كما انضم إيلكاي غوندوغان قائد سيتي السابق إلى برشلونة هذا الصيف بعد انتهاء عقده.
وأضاف غوارديولا: "سيتعين على النادي اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن الفريق" بسبب رحيل البعض والإصابات غير المتوقعة.
وفاز سيتي بركلات الترجيح على إشبيلية ليحرز كأس السوبر الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، وقال غوارديولا إنه منبهر بلاعبيه بعد البداية المثالية في الموسم الجديد رغم جدول المباريات المزدحم.
وأردف: "أحرزنا لقبًا بالفعل، وحصلنا على ست نقاط من مباراتين وأحرزنا أهدافًا ولم نهدر العديد من الفرص أمام بيرنلي أو نيوكاسل".