غوارديولا: ستونز يغيب عن مانشستر سيتي حتى سبتمبر بسبب الإصابة

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المدافع جون ستونز سيغيب عن الملاعب حتى التوقف الدولي المقبل بسبب الإصابة، ما يثير الشكوك بشأن لحاقه بمباراة إنجلترا أمام أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا، والمباراة الودية أمام أسكتلندا الشهر المقبل.

وتعرض ستونز، البالغ من العمر 29 عامًا، لإصابة عضلية خلال الاستعداد للموسم الجديد ولم يشارك في الفوز على بيرنلي وإشبيلية ونيوكاسل يونايتد.

وسيكون التوقف الدولي خلال الفترة من الـ4 حتى الـ12 من سبتمبر، ومن المقرر أن يغيب ستونز عن مباراتي سيتي أمام شيفيلد يونايتد وفولهام يوم الأحد المقبل، وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول على الترتيب.