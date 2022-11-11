القائمة النهائية لمنتخب قطر في كأس العالم
يقود المعز علي، الهداف التاريخي لمنتخب قطر، وأكرم عفيف، خط هجوم البلد المضيف لكأس العالم لكرة القدم بعدما أعلن المدرب فيلكس سانشيز تشكيلة من 26 لاعبا لخوض النهائيات لأول مرة.
وآثر سانشيز الاعتماد على أغلب عناصر التشكيلة التي فازت بكأس آسيا 2019، حيث كان المعز علي، الذي سجل 42 هدفا في 85 مباراة لعبها مع قطر، هداف البطولة برصيد تسعة أهداف، بينما سجل عفيف في فوز فريقه 3-1 على اليابان في النهائي.
وحسن الهيدوس هو أكثر لاعبي الفريق خبرة برصيد 160 مباراة دولية.
والتشكيلة برمتها مؤلفة من لاعبين ينافسون في دوري نجوم قطر، حيث ينتمي نصف الفريق إلى السد حامل اللقب.
وتلعب قطر في المجموعة الأولى التي تضم الإكوادور والسنغال وهولندا. وتخوض المباراة الافتتاحية للبطولة أمام الإكوادور.
وفيما يلي تشكيلة قطر:
حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم ويوسف حسن
مدافعون: بيدرو ميجل ومصعب خضر وطارق سلمان وبسام الراوي وخوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وهمام الأمين وجاسم جابر.
لاعبو الوسط: علي أسد وعاصم مادبو ومحمد وعد وسالم الهاجري ومصطفى طارق وكريم بوضياف وعبد العزيز حاتم وإسماعيل محمد.
الهجوم: نايف الحضرمي وأحمد علاء وحسن الهيدوس وخالد منير وأكرم عفيف والمعز علي ومحمد مونتاري.