القائمة النهائية لمنتخب قطر في كأس العالم

يقود المعز علي، الهداف التاريخي لمنتخب قطر، وأكرم عفيف، خط هجوم البلد المضيف لكأس العالم لكرة القدم بعدما أعلن المدرب فيلكس سانشيز تشكيلة من 26 لاعبا لخوض النهائيات لأول مرة.

وآثر سانشيز الاعتماد على أغلب عناصر التشكيلة التي فازت بكأس آسيا 2019، حيث كان المعز علي، الذي سجل 42 هدفا في 85 مباراة لعبها مع قطر، هداف البطولة برصيد تسعة أهداف، بينما سجل عفيف في فوز فريقه 3-1 على اليابان في النهائي.

وحسن الهيدوس هو أكثر لاعبي الفريق خبرة برصيد 160 مباراة دولية.

والتشكيلة برمتها مؤلفة من لاعبين ينافسون في دوري نجوم قطر، حيث ينتمي نصف الفريق إلى السد حامل اللقب.

وتلعب قطر في المجموعة الأولى التي تضم الإكوادور والسنغال وهولندا. وتخوض المباراة الافتتاحية للبطولة أمام الإكوادور.