ردٌّ مثير من مدافع ليفربول عن وجهة مبابي المقبلة (فيديو)

ردَّ الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، ضاحكًا على تساؤل بشأن الوجهة المقبلة لمواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإمكانية انضمامه للريدز.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ إدارة ناديه أنه سيبدأ الرحيل بانتهاء تعاقده، ولكنه لم يعلن عن وجهته وناديه الجديد.

وربطت عدة تقارير اللاعب بقرب انضمامه لريال مدريد، فيما فتحت المجال أمام انتقاله للدوري الإنجليزي عبر بوابة ناديي ليفربول أو آرسنال.