ردٌّ مثير من مدافع ليفربول عن وجهة مبابي المقبلة (فيديو)

ردٌّ مثير من مدافع ليفربول عن وجهة مبابي المقبلة (فيديو)
ردَّ الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، ضاحكًا على تساؤل بشأن الوجهة المقبلة لمواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإمكانية انضمامه للريدز.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ إدارة ناديه أنه سيبدأ الرحيل بانتهاء تعاقده، ولكنه لم يعلن عن وجهته وناديه الجديد.
وربطت عدة تقارير اللاعب بقرب انضمامه لريال مدريد، فيما فتحت المجال أمام انتقاله للدوري الإنجليزي عبر بوابة ناديي ليفربول أو آرسنال.
وقال كوناتي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، عقب فوز ليفربول على برنتفورد: "هل تعتقدون حقًا أنه من الممكن أن يأتي مبابي إلى هنا (ليفربول)؟ أعتقد أننا كلنا نعلم المكان الذي سيذهب له".
وأضاف: "لهذا فالرد هو لا، نحن لا نفكر حتى مجرد التفكير فيه بهذا الفريق.. وصراحة لا أفكر حتى بمحاولة انضمامه لنا".
ومن المقرر أن يعلن النادي الباريسي وكيليان مبابي، معًا، في الأشهر المقبلة، القرار الرسمي، في انتظار الاتفاق على التفاصيل الكاملة للرحيل.
وكانت صحيفة "ليكيب" قد عنونت خبر القرار بـ"المسلسل انتهى" أخيرًا بين اللاعب والنادي.
وأشارت إلى ضرورة الاتفاق بشأن تفاصيل رحيل اللاعب، مضيفة أنه لم يعلن عن وجهته المستقبلية، ولو أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز.
كما قالت شبكة (relevo) الإسبانية، إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.