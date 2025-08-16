تلفزيون سوريا: سماع دويّ انفجار في حي المزة في دمشق
اعتراضات عارمة.. فضيحة تحكيمية في أول مباراة لبرشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)

حكم لقاء برشلونة وريال مايوركا يشهر البطاقة الحمراء للاعب...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 6:50 م

شهدت مباراة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا مساء اليوم السبت في الجولة الأولى للدوري الإسباني فضيحة تحكيمية أثارت اعتراضات لاعبي مايوركا على قرارات الحكم خوسيه لويس مونويرا.

ووجه لامين يامال تسديدة قوية اصطدمت برأس مدافع ريال مايوركا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليسقط اللاعب أرضاً بينما أكمل فران توريس مهاجم برشلونة اللعبة ووجه تسديدة سكنت شباك مايوركا.

البث المباشر لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

 وأطلق الحكم صافرته لعلاج لاعب ريال مايوركا قبل أن يحتسب اللعبة هدفاً لصالح برشلونة رغم سقوط مدافع أصحاب الأرض بسبب الإصابة.

وفجر قرار الحكم اعتراضات هائلة على الحكم خاصة أنه أطلق صافرته وهو ما أصاب لاعبي مايوركا بالغضب وخاصة اللاعب مانو مورلانيس الذي سقط أرضاً واعترض بشدة ونال إنذاراً.

وتعرض مورلانيس في الدقيقة 33 للطرد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية كما أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء أيضاً للاعب فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 39.

لابورتا يزف أخبارًا سارة لفليك قبل أول مباراة لبرشلونة

لحظة الحقيقة لفليك.. أبرز تحديات برشلونة في الموسم الجديد (فيديو إرم)

 وتقدم برشلونة بهدف سجله اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

يشار إلى أن برشلونة قد حقق لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

