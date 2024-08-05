كشفت تقارير إعلامية عن موقف الأهلي المصري النهائي من إمكانية بيع الفلسطيني وسام أبو علي، المتألق بشكل كبير مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف في مرمى "المقاولون العرب"، يوم الأحد، ليضع الأهلي على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 44 في تاريخه.

وفاز الأهلي 4-صفر على ضيفه "المقاولون العرب" في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للمسابقة.

وحقق الأهلي الانتصار 19 على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي في المسابقة.

واعتلى وسام أبو علي قائمة هدافي الدوري المصري، حتى الآن، برصيد 18 هدفا رغم انتقاله للقلعة الحمراء في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "أون سبورت"، فإن "مسؤولي الأهلي قرروا إغلاق الباب تماما أمام وكلاء اللاعبين بشأن إمكانية رحيل وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدين أن اللاعب مستمر مع الفريق، ولن يُسْتَغْنَى عنه".

وأشارت تقارير إلى وجود أندية سعودية تستهدف ضم المهاجم الفلسطيني خلال الصيف الجاري مقابل 5 ملايين دولار.

فيما أوضحت الإذاعة، إن "الأهلي لم يتلق عروضاً من أي نادٍ لضم وسام أبو علي ولن يسمح له بالرحيل بعد أصبح هدافا متميزا يحتاجه الأهلي خلال المواسم المقبلة".

وشددت التقارير: "سيكون من المستحيل التفريط في وسام أبو علي، حيث انضم بعد معاناة سنوات طويلة في البحث عن مهاجم بهذه القدرات الفنية والتهديفية العالية، والاستغناء عنه حالياً يحتاج مبلغًا خياليًّا، قد يصل إلى 12 مليون دولار أو أكثر".

أخبار ذات علاقة وسام أبو علي يحقق رقما تاريخيا مع الأهلي المصري

وبات وسام أبو علي على بعد 5 أهداف من معادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب بشكل عام (سواء أجنبي أو محلي) تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع الأهلي بالدوري المصري.

ويحتل محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صدارة قائمة هدافي الدوري التاريخيين للنادي في موسم واحد، بعدما سجل 23 هدفًا في موسم 1974-1975.