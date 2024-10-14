بداية أفضل من بنزيما.. صفقة الاتحاد الجديدة تبشر بموسم ممتاز

يمر النجم الفرنسي موسى ديابي، لاعب أستون فيلا السابق والاتحاد الحالي، بفترة مميزة من مسيرته المهنية تجعله يقدم بداية رائعة برفقة "العميد" في الموسم الجاري.

كان ديابي من العناصر المميزة برفقة الاتحاد هذا الموسم وضمن أكثرهم مشاركة في تسجيل الأهداف وصناعتها.

النجم الفرنسي أكد قوته للجماهير في مباراة ودية خاضها الاتحاد السعودي، مساء الأحد، أمام فريق جدة.

هدف رائع

فاز الاتحاد على جدة وديًّا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي سجل فيها موسى ديابي وأحمد الغامدي وعبد الرحمن العبود.

وكان هدف ديابي مميزًا للغاية وبه الكثير من المجهود الفردي والإنهاء الرائع الذي يستحق عليه الإشادة.

بداية أفضل من بنزيما

ذلك الهدف الذي سجله موسى ديابي في مواجهة جدة وديًّا هو المساهمة رقم 12 له في التهديف مع الاتحاد سواء بالصناعة أو التسجيل بنفسه.

يعد ذلك الرقم مميزًا للغاية لأنه تم في ظرف 11 مباراة فقط، وهو ما يعني أن بداية الفرنسي كانت أقوى من زميله كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد السابق وقائد مشروع الاتحاد الحالي.

كان لكريم بنزيما في أول 11 مباراة عندما انضم إلى صفوف الاتحاد وديًّا ورسميًّا تسع مساهمات فقط، وكان منها هدف بركلة جزاء، على عكس ديابي الذي جاءت كل مساهماته من لعب مفتوح.

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طمأنة لجماهير الاتحاد

تلك الأرقام التي يقدمها ديابي تعد مطمئنة للغاية لجماهير الاتحاد التي وجدت ضالتها في مركز الجناح أخيرًا عن طريق اللاعب الفرنسي.

لكن ليست الأرقام وحدها هي من تطمئن جماهير الاتحاد، ولكن المستويات التي يقدمها اللاعب في ظل غياب قائد المشروع كريم بنزيما.

يبلغ بنزيما 36 عامًا، والعمر لن يعود به للوراء أبدًا؛ ما يعني أن العامل البدني ليس في صالحه وأنه لن يستطيع أن يقدم كل ما لديه لمدة 90 دقيقة كل أسبوع.

لذا، يعد مستوى ديابي في غياب بنزيما مطمئنًا، حتى لو كان ذلك أمام فريق من دوري يلو مثل جدة.

لكن على أي حال فجدة يحتل المركز الثاني حاليًّا في دوري يلو، ويبدو أنه يهدف إلى صعود سريع لدوري روشن في الموسم الجديد، حيث يظل هو نيوم فقط دون هزائم بعد ست جولات من بداية البطولة.

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موسم اتحادي مبشر

يملك الاتحاد بداية قوية في الموسم الجاري، من ضمن أسبابها بالطبع ديابي الذي يتألق يمينًا ويسارًا ويقدم كل ما لديه من مهارات في ملاعب المملكة.

يملك الاتحاد أفضلية أخرى غير عناصره المميزة في الموسم الجاري، تتمثل في غياب الفريق عن البطولات الآسيوية وحصوله على راحة إضافية أكثر من الهلال والنصر والأهلي وغيرها من الفرق المتنافسة.

كل ذلك مع النتائج الطيبة التي تترك الفريق مع هذا التوقف الدولي في المركز الثاني بجدول الترتيب بهزيمة وحيدة أمام المتصدر الهلال يبشر جماهير الاتحاد بموسم جيد منتظر.