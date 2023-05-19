ثري ألماني يعرض تمويل انتقال رونالدو إلى بايرن ميونخ

ونشرت صحيفة "Abendzeitung Munich" الألمانية تقريرًا قالت فيه إن رجل الأعمال ماركوس شون أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أوليفر كان المدير التنفيذي للبايرن، وقدم له "عرضًا مجنونًا" للتعاقد مع رونالدو.

وأشار رجل الأعمال في رسالته إلى أنه يتعهد بدفع رسوم الانتقال أو راتب كرستيانو، أي ما يزيد عن المبلغ الأساسي الذي سيتم تحديده.

ويقول رجل الأعمال في رسالته إن الهدف هو تنفيذ "موضوعات تسويقية مشتركة" من خلال بايرن وكرستيانو

وأشار إلى أنه في حالة التوقيع مع رونالدو بشكل دائم، فإن شركته تتوقع ارتفاع دخل بايرن المتحقق بعائدات بيع القمصان، وذلك من أجل الحد من المخاطر المالية التي ستدفعها الشركة.

ووفقًا لحسابات رجل الأعمال، قد يكون رونالدو مستعدًا لتقديم تنازلات في الراتب الذي سيحصل عليه من النادي البافاري.

وقد كشف مؤسس الشركة أنه معجب كبير برونالدو، وتجربة أحد أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق في الدوري الألماني مرة أخرى قبل نهاية مسيرته ستكون فكرة ربما تعجب الكثير

وأكدت الصحيفة في نهاية تقريرها أن بايرن لم يرد بعد على عرض رجل الأعمال.