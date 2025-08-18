حددها بنفسه.. 4 خطوات تنصب لامين يامال ملكا لبرشلونة

أعلن النجم الشاب لامين يامال عن نفسه كواحد من أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم، محوّلاً مباراة الافتتاح أمام ريال مايوركا إلى عرض شخصي يعكس طموحاته الكبيرة.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، الذي يرتدي الآن القميص رقم 10 الشهير الذي حمله أساطير مثل ليونيل ميسي، سجل هدفاً رائعاً أدى إلى فوز برشلونة بنتيجة 3-0، مما جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان يامال هو النجم الساطع، في الدقيقة السابعة، قدم يامال تمريرة عرضية حادة استغلها البرازيلي رافينيا ليسجل الهدف الأول، مما أعطى برشلونة التقدم المبكر.

ومع اقتراب نهاية المباراة، جاء اللحظة السحرية، حيث تلقى يامال الكرة خارج منطقة الجزاء، دار حول نفسه بسرعة مذهلة، وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في الشباك، محولاً النتيجة إلى 3-0.

الهدف، الرائع كان أول هدف رسمي له بالقميص رقم 10، وأثار مقارنات فورية مع أهداف ميسي في بداياته مع النادي الكتالوني، ليبدأ خطوات تنصيب نفسه ملكًا على عرش برشلونة، عن طريق 4 خطوات.

أخبار ذات علاقة يحبها بجنون.. هاتف لامين يامال يكشف عشقه لنيكي نيكول (صور)

أولاً، تسجيل المزيد من الأهداف.

يامال، يهدف إلى زيادة إنتاجه التهديفي بشكل كبير، وهدفه أمام مايوركا كان دليلاً واضحاً على ذلك، حيث أظهر مهارته في التصويب من مسافات بعيدة وتحت الضغط.

ثانياً، تولي تنفيذ الركلات الحرة.

في المواسم السابقة، كان يامال يترك هذه المهمة للاعبين أكبر سناً مثل روبرت ليفاندوفسكي، والآن سيقدم على تلك الخطوة مستلهماً من أساطير مثل ميسي الذي سجل عشرات الأهداف من الركلات الحرة.

ثالثاً، تنفيذ ركلات الجزاء.

يامال يرى في نفسه القدرة على تحمل مسؤولية الركلات الترجيحية، التي غالباً ما تكون حاسمة في المباريات الكبرى.

رابعًا: قيادة الفريق. كلاعب يرتدي رقم 10

يشعر يامال بمسؤولية قيادة برشلونة نحو الألقاب. في مباراة مايوركا، لم يقتصر دوره على التهديف والتمرير، بل كان يوجه زملاءه ويحفزهم طوال المباراة.