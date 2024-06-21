فريق الأحلام.. الهلال يبدأ المشروع الأضخم في تاريخه
لن يكون عام 2025 عاديًا بالنسبة لجماهير وإدارة الهلال السعودي بعد موسم أكثر من رائع خاضه الزعيم واكتسح خلاله الأخضر واليابس في الألقاب المحلية.
وسيكون التحدي هذه المرة أكبر بالنسبة للهلال في مشروع هو الأضخم في تاريخ العملاق السعودي خلال الموسم المقبل.
ويستعد الهلال لخوض منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا على مستوى العالم.
وسيجاور الهلال أكبر الأندية العالمية وعلى رأسها: ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ولن يتوقف طموح الهلال بالطبع عند حدود المشاركة، بل سيكون الحلم الأكبر للجماهير الزرقاء المنافسة على لقب مونديال الأندية 2025 ومزاحمة كبار الأندية العالمية، وهو ما تطرحه "إرم نيوز" في السطور التالية:
سفير من نوع خاص
سيكون الهلال سفيرًا من نوع خاص في مونديال الأندية بنظامه الجديد، فهو الفريق السعودي الوحيد الذي سيخوض منافسات البطولة العالمية.
وتترقب الأوساط الكروية العالمية ظهور ممثل الكرة السعودية بعد الطفرة الهائلة التي تعيشها أجواء دوري روشن المحلي واستقطاب العديد من الأسماء اللامعة من النجوم على مستوى العالم.
وسيكون الهلال أيضًا أحد 5 فرق عربية فقط تشارك بالبطولة بجانب الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، والعين الإماراتي.
ويحلم الهلال للوصول لإنجاز عالمي بعدما نجح في تحقيق الميدالية الفضية في نسخة كأس العالم للأندية 2023 بنظامها السابق بعد الخسارة أمام ريال مدريد في اللقاء النهائي بنتيجة 3-5.
مدرب قدير
يزيد طموح الهلال امتلاكه مدربًا قديرًا بقيمة البرتغالي خورخي خيسوس الذي يقدم إنجازات رائعة مع عملاق الكرة العربية والسعودية.
ونجح خيسوس صاحب الـ 69 عامًا في الولاية الثانية مع الهلال في حصد لقب الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.
ويراهن الهلال على خبرات الثعلب البرتغالي الذي قاد لسنوات بنفيكا وأيضًا سبورتنغ لشبونة بجانب فنربخشة التركي، وفلامنغو البرازيلي.
نجوم بارزة
يملك الهلال أيضًا بين صفوفه العديد من النجوم البارزة سواء المحليين أو الأجانب، وهو ما يدفع جماهيره للتفكير في إنجاز عالمي بمونديال 2025.
يضم الهلال بين صفوفه أحد أفضل لاعبي الكرة السعودية سالم الدوسري والذي يقدم مستويات متميزة بجانب سعود عبد الحميد الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بعروض الرحيل للدوري الإنجليزي بعد تفاوض أستون فيلا لضمه.
وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، نجح الهلال في استقطاب ثنائي منتخب صربيا الذي يقدم مستويات رائعة وهما سيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش، بجانب خبرات النجم البرازيلي نيمار وموهبة مواطنه مالكوم أوليفيرا، بجانب السنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس المغربي ياسين بونو.
وتحدث نيمار عن المشاركة المونديالية المنتظرة مع الهلال للموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" مؤكدًا أنه يتشرف بالدفاع عن ألوان الهلال في هذا المحفل العالمي.
وقال النجم البرازيلي:" التوقعات للبطولة كبيرة ولدي الثقة أننا سنكون جاهزين لإسعاد جماهيرنا".
فريق الأحلام
رغم امتلاك كل هذه الأسماء إلا أن الهلال مازال يتحرك لحسم صفقات أكبر لتدعيم صفوفه خاصة في الشق الهجومي ليكتمل فريق الأحلام قبل الظهور المونديالي.
وارتبط اسم الهلال بلاعبين مميزين على رأسهم البرتغالي رافائيل لياو لتدعيم الخط الأمامي مع احتمالية التعاقد مع جيوفري كوندوغبيا نجم مارسيليا الفرنسي.