فريق الأحلام.. الهلال يبدأ المشروع الأضخم في تاريخه

لن يكون عام 2025 عاديًا بالنسبة لجماهير وإدارة الهلال السعودي بعد موسم أكثر من رائع خاضه الزعيم واكتسح خلاله الأخضر واليابس في الألقاب المحلية.

وسيكون التحدي هذه المرة أكبر بالنسبة للهلال في مشروع هو الأضخم في تاريخ العملاق السعودي خلال الموسم المقبل.

ويستعد الهلال لخوض منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا على مستوى العالم.

وسيجاور الهلال أكبر الأندية العالمية وعلى رأسها: ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ولن يتوقف طموح الهلال بالطبع عند حدود المشاركة، بل سيكون الحلم الأكبر للجماهير الزرقاء المنافسة على لقب مونديال الأندية 2025 ومزاحمة كبار الأندية العالمية، وهو ما تطرحه "إرم نيوز" في السطور التالية: