بونو يكشف تفاصيل مشاجرة النصيري ومبيمبا في أمم أفريقيا
كشف ياسين بونو، حارس منتخب المغرب والهلال السعودي، عن تفاصيل المشاجرة والأزمة التي حدثت خلال مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديموقراطية في بطولة أمم أفريقيا 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار أخيرا.
وودع المنتخب المغربي منافسات كأس أمم أفريقيا، بعد هزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في ثمن النهائي.
وأظهرت لقطات مصورة في هذه المباراة مشاجرة بين أفراد المنتخبين في منتصف الملعب بعد صافرة النهاية، وشوهد وليد الركراكي، مدرب منتخب "أسود الأطلس"، في دائرة الأحداث، وتواصلت المشاجرة في النفق المؤدي لغرف الملابس؛ ما استدعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لفتح تحقيق آنذاك.
وظهر ياسين بونو في إحدى اللقطات وهو يركض خلف زميله يوسف النصيري في الممر المؤدي إلى غرف اللاعبين، لكي يمنعه من الاحتكاك باللاعب مبيمبا.
وقال بونو في حوار مع برنامج "Colin Terview" عبر موقع يوتيوب: "لقد أخبرني زميلي يوسف النصيري، بأن مبيمبا، لاعب الكونغو، كان يشتمه طوال المباراة، على الرغم من أن يوسف لم يتحدث معه".
وأضاف: "كان مبيمبا قريبا من النصيري بحكم أنه مُدافع ويوسف مهاجم، لقد قال لي (النصيري)، بأنه سمع (مبيمبا)، يقول للاعبين أن يقوموا بإصابة عز الدين أوناحي، لذلك كانت الأجواء ساخنة بعد نهاية المباراة".
وأتم: "في الحقيقة، إنه سوء فهم منذ البداية، هذا كل ما في الأمر".
يذكر أن مبيمبا، يلعب لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى جانب المغربيين عز الدين أوناحي، وأمين حارث.