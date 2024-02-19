بونو يكشف تفاصيل مشاجرة النصيري ومبيمبا في أمم أفريقيا

كشف ياسين بونو، حارس منتخب المغرب والهلال السعودي، عن تفاصيل المشاجرة والأزمة التي حدثت خلال مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديموقراطية في بطولة أمم أفريقيا 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار أخيرا.

وودع المنتخب المغربي منافسات كأس أمم أفريقيا، بعد هزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في ثمن النهائي.

وأظهرت لقطات مصورة في هذه المباراة مشاجرة بين أفراد المنتخبين في منتصف الملعب بعد صافرة النهاية، وشوهد وليد الركراكي، مدرب منتخب "أسود الأطلس"، في دائرة الأحداث، وتواصلت المشاجرة في النفق المؤدي لغرف الملابس؛ ما استدعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لفتح تحقيق آنذاك.