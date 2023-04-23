موندو ديبورتيفو تكشف سبب زيارة ميسي لبرشلونة

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ميسي استغل أن باريس سان جيرمان لعب يوم الجمعة ولن يتدرب مرة أخرى حتى يوم غدٍ الثلاثاء، ولذلك سافر إلى برشلونة مع زوجته وأطفاله.

وأكدت الصحيفة أن ميسي سيقضي بضعة أيام مع زوجته وأطفاله الثلاثة في منزله في كاستيلديفيلس، إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، مستغلا أن مدربه كريستوف غالتييه منح لاعبيه إجازة لمدة 3 أيام بعد الفوز على أنجيه في الدوري الفرنسي.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من ميسي أن رحلته إلى مدينة برشلونة ليست مرتبطة بإمكانية عودته إلى الفريق الكتالوني.