عاد بسيارة أجرة.. حافلة نابولي غادرت دون المدرب بعد الخسارة أمام روما
كشفت صحيفة "الريبوبليكا" الإيطالية عن موقف غريب حدث لمدرب نابولي والتر ماتزاري، عقب مباراة الفريق ضد روما، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وهز لورينتسو بليغريني وروميلو لوكاكو الشباك ليمنحا روما الفوز 2-صفر على ضيفه نابولي، في مباراة شهدت طرد ماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمن للفريق الزائر، يوم السبت.
وتقدم روما للمركز السادس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن نابولي الذي تراجع للمركز السابع، وهذه الهزيمة الخامسة التي يتعرض لها والتر ماتزاري في ثماني مباريات بكل المسابقات منذ توليه المسؤولية خلفا لرودي غارسيا في نوفمبر الماضي.
ووفقا لما ذكرته "الريبوبليكا"، فإن "حافلة فريق نابولي غادرت الملعب دون انتظار المدرب ماتزاري، وهو الأمر الذي اضطره لإيقاف سيارة أجرة عند الملعب وذهب فيها لمنزله منفردا".
وأوضحت الصحيفة، أن سبب تحرك الحافلة دون المدرب، أنه ظل لفترة أطول في ملعب الأولمبيكو لإجراء المقابلات الإعلامية بعد المباراة.
وسيختتم روما عام 2023 بمواجهة يوفنتوس، فيما يستضيف نابولي على ميدانه مونزا.