عاد بسيارة أجرة.. حافلة نابولي غادرت دون المدرب بعد الخسارة أمام روما

كشفت صحيفة "الريبوبليكا" الإيطالية عن موقف غريب حدث لمدرب نابولي والتر ماتزاري، عقب مباراة الفريق ضد روما، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهز لورينتسو بليغريني وروميلو لوكاكو الشباك ليمنحا روما الفوز 2-صفر على ضيفه نابولي، في مباراة شهدت طرد ماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمن للفريق الزائر، يوم السبت.

وتقدم روما للمركز السادس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن نابولي الذي تراجع للمركز السابع، وهذه الهزيمة الخامسة التي يتعرض لها والتر ماتزاري في ثماني مباريات بكل المسابقات منذ توليه المسؤولية خلفا لرودي غارسيا في نوفمبر الماضي.