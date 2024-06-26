تحديد ثاني مواجهات ثمن نهائي يورو 2024

أسدل الستار على 4 مجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وتأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر 11 منتخب على رأسها 5 منتخبات ضمنت الصدارة وهي ألمانيا وإسبانيا، وإنجلترا، والنمسا، والبرتغال.

وحسمت 4 منتخبات الوصافة وهي سويسرا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا بينما ضمن منتخبا سلوفينيا وهولندا التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.