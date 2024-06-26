تحديد ثاني مواجهات ثمن نهائي يورو 2024
أسدل الستار على 4 مجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.
وتأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر 11 منتخب على رأسها 5 منتخبات ضمنت الصدارة وهي ألمانيا وإسبانيا، وإنجلترا، والنمسا، والبرتغال.
وحسمت 4 منتخبات الوصافة وهي سويسرا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا بينما ضمن منتخبا سلوفينيا وهولندا التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وتنتهي مرحلة المجموعات ببطولة أوروبا مساء الأربعاء بإقامة الجولة الأخيرة للمجموعتين الخامسة والسادسة.
ويلتقي منتخب بلجيكا منافسه أوكرانيا كما يلعب منتخب سلوفاكيا ضد رومانيا في المجموعة الخامسة.
وتشهد المجموعة السادسة مواجهتين بين منتخبي البرتغال وجورجيا بجانب لقاء التشيك وتركيا.
وتقرر بشكل رسمي اللقاء الثاني ضمن مرحلة ثمن النهائي والذي يجمع بين منتخبي ألمانيا والدنمارك بعدما تم تحديد اللقاء الأول بين منتخبي سويسرا وإيطاليا.
وتنطلق منافسات ثمن النهائي يوم السبت المقبل بلقاء سويسرا وإيطاليا على الملعب الأولمبي في برلين ويليه مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك في مدينة دورتموند.