بعد مبابي.. حماهير ريال مدريد تطالب بهذا النجم

أصبح يسيطر على جماهير ريال مدريد حلم تعاقد ناديها مع النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ليلعب بجوار الفرنسي كيليان مبابي، الذي تم تقديمه لاعبًا رسميًّا في "الميرنغي" بحفل ضخم، مساء الثلاثاء، بملعب "سانتياغو برنابيو".

وأعلن ريال مدريد في يونيو الماضي أن مبابي سينضم إلى بطل الدوري الإسباني في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات لتنتهي فترة من ترقب الصفقة استمرت لبضع سنوات.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "جماهير نادي ريال مدريد لا تشبع مطلقًا، وبدؤوا في التفكير بالفعل في النجم الكبير القادم للفريق، إذ يسيطر عليهم حلم ضم هالاند ومبابي معًا في خط الهجوم، وهذا ما طالبوا به فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، خلال تواجدهم في مدرجات البرنابيو".

وأضاف التقرير: "أصبح هذا الحلم أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى، وكان الهتاف الأكثر تكرارًا بين الجماهير التي تريد كل شيء هو (والقادم هو هالاند)".

ولم يكشف التقرير عن خطوة جديدة اتخذها النادي الملكي، حتى الآن، لبدء مفاوضات ضم النجم النرويجي في الوقت الحالي.

وانضم هالاند، لصفوف مانشستر سيتي، في صيف 2022، قادمًا من بروسيا دورتموند، ويتبقى ثلاثة مواسم في عقده.

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وذكرت تقارير مؤخرًا أن هناك بندًا في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، يحق له تفعيله هذا الصيف، يقضي بانتقال النجم النرويجي إلى أي ناد خارج إنجلترا، مقابل 175 مليون جنيه إسترليني.

وحقق هالاند العديد من الألقاب مع نادي مانشستر سيتي، إذ أسهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.