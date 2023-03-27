مشجع يقتحم الملعب بقميص النصر للاحتفال مع رونالدو (فيديو)
فوجئ كريستيانو رونالدو قائد البرتغال بأحد المشجعين يرتدي قميص فريقه النصر السعودي يقتحم الملعب للاحتفال معه بهدفه الثاني في مرمى لوكسبورغ في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2024 العام المقبل في ألمانيا.
وسجل رونالدو البالغ عمره 38 عاما هدفين في مرمى لوكسبورغ التي تلعب على أرضها ضمن الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من التصفيات.
وخلال احتفاله بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الشوط الأول وجد لاعبا يرتدي قميص العالمي أمامه بعدما اقتحم الملعب وأفلت من رجال الأمن الذين لاحقوه حتى أخرجوه من الملعب.
ويأتي ذلك في إشارة على أن الجماهير تعشق رونالدو بأي قميص وفي أي مكان حتى إذا كان يلعب في لوكسبورغ ومع النصر السعودي البعيد تماما عن قارة أوروبا.
وسجل رونالدو، الذي انتقل للنصر نهاية العام الماضي بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، هدفا من ركلة جزاء وآخر من ركلة حرة ليحقق رقما قياسيا جديدا لأكثر اللاعبين خوضا لمباريات دولية في مباراة البرتغال وليختنشتاين الأخيرة، يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز البرتغال 4-صفر في لشبونة.
وخاض رونالدو مباراته الدولية 198 أمام لوكسمبورغ متفوقا على الكويتي بدر المطوع الذي شارك في 196 مباراة دولية، حين حمل شارة قيادة بلاده في مباراة المجموعة العاشرة في لوكسبمورغ، يوم الأحد.
كما رفع رونالدو رصيده في صدارة هدافي العالم مع المنتخبات إلى 122 هدفا حتى الآن بعد هدفيه في شباك لوكسبورغ في الدقيقتين التاسعة و31 من المباراة.
ولوكسبورغ هي أكثر منتخب هز رونالدو شباكه، حيث أحرز تسعة أهداف في مرمى الفريق ذاته خلال عشر مباريات جمعت المنتخبين سواء في تصفيات بطولة يورو أو نهائيات كأس العالم.