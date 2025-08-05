نيوم السعودي ينافس يوفنتوس على ضم نجم فنربخشه

دخل نادي نيوم السعودي في مفاوضات مع إدارة فنربخشه التركي من أجل ضم لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

وقالت تقارير إن أمرابط اقترب من مغادرة فنربخشه بعد موسم واحد قضاه في صفوف الفريق تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مضيفة أن نادي نيوم ويوفنتوس هما الأكثر تنافسا على خدمات لاعب الوسط الدولي المغربي.

ويحظى سفيان أمرابط الذي انتقل إلى فنربخشه في موسم 2024 ـ 2025 قادما من فيورنتينا الإيطالي باهتمام متزايد من أندية أوروبية وخليجية ترغب في الاستفادة من خدماته قبل بداية الموسم المقبل.

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وأعرب نادي يوفنتوس عن رغبته في ضم اللاعب المغربي، في ظل حاجة مدربه الكرواتي إيغور تيودور إلى تعزيز خط الوسط، لكن تقارير قريبة من فريق "السيدة العجوز" أفادت أن اليوفي يجد منافسة قوية جدا من قبل نادي نيوم السعودي، وفريقي آي سي ميلان وأتالانتا.

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ووضع نادي نيوم السعودي الذي خطف كل الأضواء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أمرابط ضمن خطط تعاقداته لينضم إلى عدد من اللاعبين الذين توافدوا لتعزيز الفريق قبل بداية موسم 2025 ـ 2026، وهو الأول للنادي في دوري المحترفين السعودي.

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وشارك سفيان أمرابط مع فنربخشه خلال موسم 2024 ـ 2025 في 26 مباراة في الدوري التركي وأحرز هدفين كما صنع 3 أهداف أخرى.