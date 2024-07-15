مباراة الأرجنتين وكولومبيا.. ميسي يغادر نهائي كوبا أمريكا باكيا (فيديو وصور)

أثار ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، مخاوف مشجعيه بعد سقوطه متأثرًا بالإصابة قبل نهاية الشوط الأول من عمر لقاء كولومبيا فجر الاثنين في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وحاول ميسي اللحاق بإحدى الكرات بعد فاصل من التمريرات المتبادلة بين لاعبي الأرجنتين على حدود منطقة جزاء كولومبيا.

ولكن اللاعب المخضرم سقط بعد إرساله كرة عرضية والتحام من جانب لاعب كولومبيا ضده.

وظهر ميسي متأثرًا بآلام قوية ما دفع المنتخب الأرجنتيني لتجهيز المهاجم لاوتارو مارتينيز بأداء الإحماء.

واستكمل قائد الأرجنتين الشوط الأول، ولكن آثار الإصابة ظهرت عليه بوضوح بين شوطي اللقاء أثناء سيره إلى خارج الملعب.

وتجددت إصابة ميسي في الشوط الثاني من عمر اللقاء بعد سقوطه بسبب أرضية الملعب ليغادر في الدقيقة 66 لصالح زميله نيكولا غونزاليز.

وظهر ميسي باكيا بعد خروجه للإصابة أثناء تواجده على مقاعد البدلاء.

ويحلم المنتخب الأرجنتيني بالحفاظ على لقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي بعد تتويجه باللقب في نسخته الماضية بالبرازيل عام 2021 تحت قيادة مدربه الحالي ليونيل سكالوني.

ويتطلع راقصو التانغو للانفراد بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب حال الفوز بالبطولة القارية برصيد 16 نسخة، كما أن الفوز بالنسخة الحالية سيكون أول تتويج بنسختين متتاليتين للأرجنتين منذ نسختي 1991 و1993.

في المقابل، يأمل منتخب كولومبيا استعادة لقب كوبا أمريكا الغائب عن أحضانه منذ تتويجه الوحيد في نسخة 2001.

ويقود منتخب كولومبيا المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو الباحث عن تحقيق اللقب أمام منتخب بلاده.