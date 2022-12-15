صحف رياضية: مبابي يهدد حلم ميسي.. ونهائي سوبر لكأس العالم

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب المغربي 2-0 في نصف النهائي وكتبت "لكمة البطل بهدفين لتيو ومواني ينهيان حلم المغرب" و"المنتخب الأفريقي لعب أفضل مبارياته لكنه لم يمنع نهائي فرنسا والأرجنتين".

الصحيفة اهتمت بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت "لاعب الأرقام القياسية".

كما اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت "الفريق لن يعرف حتى يناير قضية اللعب المالي النظيف للتعاقدات" و"كأس العالم يمنح برشلونة 3.8 مليون يورو".