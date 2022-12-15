صحف رياضية: مبابي يهدد حلم ميسي.. ونهائي سوبر لكأس العالم

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 على حساب المنتخب المغربي 2-0 في نصف النهائي وكتبت "مبابي يهدد حلم ميسي"
الصحيفة اهتمت بمصير البلجيكي إيدين هازارد في ريال مدريد وكتبت "هناك قضية هازارد".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: ميسي سيد النهائيات
ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب المغربي 2-0 لنهائي كأس العالم قطر 2022 ومواجهة المنتخب الأرجنتيني وكتبت "نهائي سوبر".
الصحيفة اهتمت بالأرجنتيني ليونيل ميسي ونهائي كأس العالم وكتبت "ميسي سيد النهائيات".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: لكمة البطل
ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب المغربي 2-0 في نصف النهائي وكتبت "لكمة البطل بهدفين لتيو ومواني ينهيان حلم المغرب" و"المنتخب الأفريقي لعب أفضل مبارياته لكنه لم يمنع نهائي فرنسا والأرجنتين".
كما اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت "الفريق لن يعرف حتى يناير قضية اللعب المالي النظيف للتعاقدات" و"كأس العالم يمنح برشلونة 3.8 مليون يورو".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: رونالدو يعود لفالديبيباس
ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في نصف النهائي على المنتخب المغربي 2-0 وكتبت "مبابي يقيس نفسه في مواجهة ميسي".
الصحيفة اهتمت بعودة كريستيانو رونالدو للمدينة الرياضية لريال مدريد للتدريب منفردا وكتبت "كريستيانو رونالدو يعود لفالديبيباس".
كما اهتمت الصحيفة بكأس العالم للأندية وكتبت "كأس العالم للأندية ما بين الـ1 والـ11 من فبراير".
غلاف صحيفة آس
ليكيب: الرحلة الأخيرة
ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز 2-0 في نصف النهائي على المنتخب المغربي ومواجهة المنتخب الأرجنتيني في النهائي وكتبت "الرحلة الأخيرة".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديل سبورت: لعبة ملك
ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم قطر 2022 لمواجهة المنتخب الأرجنتيني وكتبت "لعبة ملك" و "10 ضد 10" و "المنتخب الفرنسي يهزم المنتخب المغربي ويبحث عن الثنائية" و"مبابي يتحدى ميسي في نهائي كأس العالم".