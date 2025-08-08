لماذا أوقف الدوري الإنجليزي مبادرة دعم المثليين؟

أوقفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مبادرة دعم المثليين، والتي ظهرت خلال المواسم الأخيرة.
وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن إنهاء الشراكة التي جمعت بين رابطة الدوري الإنجليزي وإحدى المؤسسات التي تتبنى مبادرة دعم المثليين بمشاركة أحد الرعاة.
واستمرت هذه الشراكة على مدار 8 مواسم، وألزمت أندية الدوري الإنجليزي بارتداء شارة عليها "قوس قزح" شعار المثلية الجنسية في بعض الجولات.
وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية عن توقف هذه الشراكة رسمياً بعد اجتماع بين ممثلي الأندية العشرين، أمس الخميس.
وجاء هذا القرار بناء على شكاوى بعض اللاعبين واللاعبات من ارتداء هذه الشارة بجانب حدوث بعض المواقف المثيرة للجدل بسببها في الموسم الماضي.
وتعرض قائد كريستال بالاس مارك جوهي لتوبيخ رسمي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن كتب النجم عبارة "أنا أحب يسوع" على شارة القيادة الخاصة به.
ولم يتعرض سام مرسي قائد إيبسوتش تاون السابق للعقاب بعد رفضه ارتداء شارة القيادة؛ وهو ما فجر جدلاً واسعاً.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي إنهاء هذا الجدل بإيقاف هذه الشراكة.