أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، قلق جماهير فريقه، قبيل نهائي كأس السوبر السعودي المرتقب أمام الهلال، يوم السبت المقبل.

رونالدو قاد النصر للفوز 2-صفر على التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، ليضرب موعدا مع غريمه الهلال في النهائي.

وافتتح أيمن يحيى التسجيل بعد ثماني دقائق من صفارة البداية، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو قائد النصر تقدم فريقه في الدقيقة 57.

ولكن لأول مرة منذ انضمام رونالدو إلى صفوف "العالمي" يطلب النجم البرتغالي التغيير والخروج من المباراة.

رونالدو يثير المخاوف

قبيل نهاية اللقاء، أجرى لويس كاسترو مدرب النصر تغييرًا في الدقيقة 81 من زمن المباراة، إذ رفع الحكم الرابع اللوحة الإلكترونية، وظهر تغيير صاحب القميص رقم 10 "ساديو ماني"، ليحل محله "عبدالرحمن غريب" صاحب الرقم 29.

ولكن تفاجأ الجميع بخروج كريستيانو رونالدو، صاحب رقم 7، بدلا من ساديو ماني.

وطلب رونالدو من مدربه لويس كاسترو الخروج، إذ كان المدرب البرتغالي يرغب في استبدال ماني، ولكن رونالدو شعر ببعض التعب وطلب الخروج.

وأثار طلب رونالدو من مدربه الخروج، قلق جماهير النصر، خوفًا من تعرض النجم البرتغالي لإصابة أو إجهاد عضلي قبل مواجهة الهلال الحاسمة.

غموض حول طلب الخروج

لم يكشف نادي النصر أو حتى اللاعب، لماذا طلب استبداله، ما أثار تكهنات حول عدم جاهزيته بدنيًّا بشكل كاف، لأنه لم يبدأ فترة الإعداد مع النصر منذ البداية.

وحصل رونالدو على إجازة طويلة بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في "يورو 2024"، وحضر إلى معسكر النصر الإعدادي بعد فترة طويلة.

وربما يكون هذا هو سبب طلب رونالدو الخروج وعدم استكمال المباراة، إذ ظهر النجم البرتغالي وكأنه لا يستطيع إكمال اللقاء لعدم جاهزيته البدنية.

وتخشى جماهير النصر من تأثر رونالدو بالإجهاد، ما قد يتسبب في غيابه عن مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

يذكر أن النصر سيواجه الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد أن تأهل الأخير إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وتقام المباراة النهائية بين الهلال والنصر يوم السبت المقبل.