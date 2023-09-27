ماذا يحتاج أردا غولر حتى لا يصبح "أنسو فاتي الثاني"؟

ناقشت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، الأسباب التي ربما أدت لانتكاسة جديدة للاعب التركي الشاب أردا غولر، نجم ريال مدريد، بعد إصابته مجددًا أمس في تدريبات "الميرنغي" وتأكد غيابه لفترة تصل لمدة شهر.

وظهر اللاعب الشاب في تدريب ريال مدريد الجماعي صباح الثلاثاء للمرة الأولى منذ إصابته في أواخر يوليو الماضي.

كما أعلن كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي جاهزية غولر للمشاركة في المباريات.

لكن ريال مدريد ذكر بعدها في بيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها أردا غولر، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ اليسرى".