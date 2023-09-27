ماذا يحتاج أردا غولر حتى لا يصبح "أنسو فاتي الثاني"؟
ناقشت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، الأسباب التي ربما أدت لانتكاسة جديدة للاعب التركي الشاب أردا غولر، نجم ريال مدريد، بعد إصابته مجددًا أمس في تدريبات "الميرنغي" وتأكد غيابه لفترة تصل لمدة شهر.
وظهر اللاعب الشاب في تدريب ريال مدريد الجماعي صباح الثلاثاء للمرة الأولى منذ إصابته في أواخر يوليو الماضي.
كما أعلن كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي جاهزية غولر للمشاركة في المباريات.
لكن ريال مدريد ذكر بعدها في بيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها أردا غولر، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ اليسرى".
وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن غولر أصيب في اللعبة الأخيرة قبل نهاية المران، إذ من المتوقع غيابه لمدة شهر.
وكان ريال مدريد أعلن في نهاية يوليو الماضي إصابة لاعبه الجديد في الغضروف المفصلي بالركبة اليمنى.
أنسو فاتي الثاني!
وطرح تقرير موقع "ريليفو" الإسباني تساؤلًا على عدة أطباء متخصصين في الإصابات العضلية والملاعب، حتى لا يواجه اللاعب التركي نفس مصيرأنسو فاتي، نجم برشلونة، الذي قام بإجراء عملية بعد تعرّضه لإصابة قوية هو الآخر في ظل تألقه الكبير، وعند عودته للملاعب لم يكن بمستواه السابق، لتتم إعارته لبرايتون الإنجليزي في الميركاتو المنصرم.
آراء الأطباء
وقال الدكتور غونزاليس، المتخصص في الطب الرياضي والرئيس السابق للخدمات الطبية في أتلتيكو مدريد: "عندما خضع غولر لعملية جراحية في الركبة، قلت إنه من الضروري التحلي بالصبر والتعافي التام، لا نريد أنسو فاتي الثاني".
وأضاف: "العملية التي خضع لها لا ينبغي أن تسبب أي مشاكل طويلة الأمد، طالما أن عملية التعافي تتم بهدوء إنه يحتاج إلى فترة تحضير شخصية دون تهور، الضغط الذي يعيشه لاعب كرة القدم أمر طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات التي جاء بها والرغبة في رؤيته يلعب، كما علينا الأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن طفل لم يتطور جسده بعد، في اللحظة التي تبدأ فيها التدرب مع روديغر أو ألابا، جسمك يعاني أكثر. أنت بحاجة إلى اكتساب كتلة عضلية".
فيما قال ريبول، وهو طبيب متخصص في جراحة العظام: "إصابات العضلات شائعة بعد عمليات الركبة، ومع ذلك فإن كل عضلة لها خصائص معينة، وفي حالة العضلة المستقيمة يجب اتخاذ رعاية خاصة لأنها عضلة تستخدم للتسديد ويجب اتخاذ التدابير اللازمة للشفاء بشكل صحيح، يجب الحذر مع غولر خاصةً بهذا العمر نحن نخاطر بمستقبل لاعب كرة القدم، والأمر لا يتعلق بسرعة العودة لمدة شهر أو أقل بل نخاطر بـ15 عامًا من مسيرته المهنية".
واختتم التقرير: "باختصار، يتفق الأطباء على أن الصبر ضروري حتى لا يطول غيابه والأسوأ من ذلك بكثير، أن يؤثر على مسيرته المهنية على المدى المتوسط والطويل، هناك هدوء في مستقبل اللاعب، هذا هو رهان ريال مدريد في العقد المقبل، وسيتعامل معه النادي على هذا الشكل لتجنب وقوع إصابات جديدة".
وانضم اللاعب التركي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فنربخشة بعد صراع مع غريمه برشلونة.
ولم يشارك غولر مع ريال مدريد في أي مباراة منذ الانضمام للفريق بسبب الإصابة.
ويلعب ريال مدريد ضد لاس بالماس، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.