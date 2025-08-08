هذه كلمة قبيحة.. رد ناري من رونالدو بعد سؤال عن جواو فيلكس (فيديو)

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بشكل حاسم على سؤال حول مواطنه جواو فيليكس.

وحقق النصر فوزا وديا عريضا على رايو آفي البرتغالي في مباراة سجل خلالها رونالدو هاتريك بينما صنع جواو هدفين وحصل على ضربة جزاء.

وانضم جواو فيليكس إلى النصر قادما من تشيلسي الإنجليزي، في وقت كان قريب خلاله من التوقيع لبنفيكا البرتغالي.

وردا على سؤال حول سرقة النصر للاعب من بنفيكا قال رونالدو بحسم للمراسل البرتغالي: "السرقة سيئة لم يسرق أحد شيئًا من بنفيكا".

وتابع :"الجميع يعرف جواو، إنه موهوب جدًا وأعتقد أنه سيُفيدنا كثيرًا في الدوري السعود وهو دوري تنافسي للغاية".

وواصل: "لكنكم لا تملكون هذه الرؤية لأنكم لا تلعبون هناك (الدوري السعودي)، ولا تحضرون المباريات ولا تعرفون إيقاع اللعب، لقد رأيتم ذلك في كأس العالم للأندية".

وأردف :"أعتقد أنه كان خيارًا أفضل لفيليكس من اللعب في الدوري البرتغالي.

وأتم قائد النصر: "انظروا فقط إلى عدد النجوم في السعودية بغض النظر عن عدم مشاركته في دوري الأبطال، كان قرارًا حكيمًا للغاية منه.