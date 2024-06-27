عقوبة جديدة ضد الزمالك بعد الانسحاب من قمة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الخميس، عقوبة جديدة ضد نادي الزمالك بسبب عدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي الذي كان مقررًا أمس الأول الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية في وقت سابق اعتبار الزمالك خاسرًا بنتيجة 0-2، بخلاف خصم 3 نقاط من رصيده.

وأعلنت الرابطة، اليوم الخميس، معاقبة الزمالك بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.