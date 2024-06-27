عقوبة جديدة ضد الزمالك بعد الانسحاب من قمة الدوري المصري
أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الخميس، عقوبة جديدة ضد نادي الزمالك بسبب عدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي الذي كان مقررًا أمس الأول الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
وقررت رابطة الأندية في وقت سابق اعتبار الزمالك خاسرًا بنتيجة 0-2، بخلاف خصم 3 نقاط من رصيده.
وأعلنت الرابطة، اليوم الخميس، معاقبة الزمالك بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وطالبت رابطة الأندية إدارة الزمالك تقديم مذكرة لاستيضاح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.
وأكد نادي الزمالك في بيان رسمي، يوم الاثنين الماضي، رفضه خوض لقاء القمة ضد الأهلي.
وقال الزمالك إنه يعتذر عن عدم خوض المواجهة لظروف قهرية تتمثل في غياب مبدأ تكافؤ الفرص التي ترسيها قواعد كرة القدم.
وكان الزمالك قد طالب باستكمال المنافسين لمباريات الدور الأول للدوري قبل خوض مباريات الدور الثاني، كما اعترض على الأخطاء التحكيمية ضده في لقاء المصري البورسعيدي، وطالب بالتحقيق في هذه الأخطاء.
ولكن رابطة الأندية رفضت تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري؛ وهو ما دفع الزمالك لتنفيذ تهديده بعدم خوض لقاء القمة.