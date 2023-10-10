كيبا: من لا يريد البقاء مع ريال مدريد؟

أكد كيبا أريزابالاغا، المعار من تشيلسي إلى ريال مدريد، رغبته في البقاء مع الميرنغي.

وانتقل كيبا من تشيلسي إلى ريال مدريد في السوق الصيفي الماضي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض المصاب تيبو كورتوا.

وتعرض كورتوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي، ما اضطر الفريق للتعاقد مع كيبا.

واعترف كيبا، اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، بأنه يرغب في تمديد بقائه مع ريال مدريد بدلا من العودة إلى تشيلسي بمجرد انتهاء عقد إعارته.