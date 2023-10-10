كيبا: من لا يريد البقاء مع ريال مدريد؟
أكد كيبا أريزابالاغا، المعار من تشيلسي إلى ريال مدريد، رغبته في البقاء مع الميرنغي.
وانتقل كيبا من تشيلسي إلى ريال مدريد في السوق الصيفي الماضي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض المصاب تيبو كورتوا.
وتعرض كورتوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي، ما اضطر الفريق للتعاقد مع كيبا.
واعترف كيبا، اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، بأنه يرغب في تمديد بقائه مع ريال مدريد بدلا من العودة إلى تشيلسي بمجرد انتهاء عقد إعارته.
وقال كيبا، في تصريحات لبرنامج "الشرينغيتو": "نعم، أنا سعيد للغاية هنا، من لا يريد البقاء في ريال مدريد؟".
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإنه يمكن أن يكون كيبا متاحًا لريال مدريد مقابل 21 مليون جنيه إسترليني فقط (26 مليون دولار) في الصيف المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، يريد ريال مدريد أن يتعاقد مع كيبا مقابل أقل من 15 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار).
ومن المقرر أن ينتهي عقد كيبا مع تشيلسي في 2025، ما يعني أن تشيلسي قد يسعى لبيع الحارس الإسباني لنهاية هذا الموسم لتجنب رحيله مجانا بعد عام واحد.
وانتقل كيبا لتشيلسي من أتلتيك بلباو مقابل 80 مليون يورو في 2018، وشارك مع الفريق في 163 مباراة.
وتلقى كيبا 175 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 59 مرة.
أما مع ريال مدريد، فلعب كيبا 9 مباريات تلقى فيها 7 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك 5 مرات.