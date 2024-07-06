سبب وفاة أحمد رفعت

كشف نادي مودرن سبورت في بيانه الذي نعى فيه لاعبه أحمد رفعت، عن سبب الوفاة المفاجئة، موضحا أن اللاعب كان يعاني صباح اليوم من تدهور حاد في الحالة الصحية.

وقال البيان الذي أصدره النادي: "بعد تدهور الحالة الصحية للاعب، تم نقله إلى المستشفى، لبدء الفحوصات الطبية، ولكن وافته المنية، بعد رحلة صعبة مع المرض".

وأعلن نادي مودرن سبورت، اليوم السبت، عن وفاة لاعبه أحمد رفعت، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان يعاني أحمد رفعت من أزمة قلبيه حاده، في مباراة الاتحاد السكندري الماضية يوم 13 مارس الماضي.

وجاء بيان نادي مودرن سبورت كالآتي: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى نادي مودرن سبورت فقيد الكرة المصرية، لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر، أحمد رفعت، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض".

وأضاف البيان: "يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن اللاعب توفي إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب وتدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله.

أخبار ذات علاقة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري قبل عدة شهور، تسببت في توقف عضلة القلب ليتم إسعافه في الملعب، وبعدها فقد رفعت الوعي لعدة أيام، ثم استعاد وعية في يوم 11 مارس الماضي.

وتم حجز أحمد رفعت في أحد المستشفيات بالإسكندرية، وظل متواجدا فيه إلى أن عاد للقاهرة بعد 14 يوما من استعادة الوعي، وتحديدًا في يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية، وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي للجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة أحمد رفعت.

آخر ظهور للاعب

وكان رفعت قد تحدث بنفسه عن تفاصيل حالته الصحية آخر مرة في ظهور تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر"، إذ أكد أنه كان فاقدًا للوعي أثناء فترة مرضه الأخيرة، نحو الثلاثة أسابيع، مشددًا أنه شاهد ما حدث له بعدما استعاد عافيته.

وقال رفعت إنه كان منعزلًا عن العالم ولم يعلم أي شيء ولم يتذكر ما حدث حينما سقط، مؤكدًا أنه تعلم من هذا الدرس كثيرًا.

كما كشف أحمد رفعت أنه كان يرغب في استمرار مسيرته في كرة القدم ويرغب بشدة في ذلك، وقال إنه يرغب في ممارسة كرة القدم مرة أخرى بعد تعافيه، ولكنه لا يعلم ما إذا كان طبيًّا مسموح بذلك أم لا، مشددًا أنه تابع مع حدث مع إيريكسن لاعب الدنمارك أثناء سقوطه في نسخة يورو 2020، ولكنه عاد للعب مرة أخرى.