وجه كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، رسالة حماسية ووعدا رائعا لجماهير "العميد" قبيل انطلاق أولى مواجهات الفريق في دوري روشن.

ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الخلود في الجولة الأولى من منافسات دوري روشن للمحترفين موسم 2024-2025، مساء اليوم السبت.

ويسعى بنزيما للظهور بشكل جيد وتقديم مستوى رائع، ليُعوض الجماهير عن مستواه في الموسم الماضي 2023-2024.

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ودأب بنزيما الفترة الماضية الحديث عن جودة الفريق هذا الموسم بعد تولي مواطنه لوران بلان المسؤولية، وأيضا ضم صفقات قوية مثل موسى ديابي وحسام عوار، والحارس الصربي رايكوفيتش، إضافة إلى معاذ فقيهي من الهلال.

وقال بنزيما في فيديو نشره الحساب الرسمي لبطولة دوري روشن، على منصة "إكس: "علاقتنا مع جماهيرنا جيّدة جدًا، هم اللاعب رقم 12، الأمر متروك لنا كلاعبين لنؤدي بشكل أفضل، سنجعلهم فخورين بنا الموسم المقبل".

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي باحتلاله المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 54 نقطة حيث خاض 34 مباراة استطاع الانتصار في 16 مباراة، وتعادل في 6 موجهات وخسر 12 لقاء سجل خلال مشاركته 63 هدفا وسكن شباكه 54 هدفا.

واستعد الفريق للموسم الجديد من خلال 4 مباريات ودية في فترة الإعداد، إذ فاز في مباراة واحدة أمام إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، بينما خسر 3 مواجهات، الأولى أمام إلتشي الإسباني بهدفين، والثانية أمام إشبيلية الإسباني بهدف دون رد، والثالثة أمام ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف.