ماركا: توني كروس سيبقى مع ريال مدريد الموسم المقبل
ذكرت صحيفة "ماركا" اليوم الأحد أن لاعب الوسط الألماني توني كروس سيبقى مع ريال مدريد لموسم آخر.
ووصل لاعب الوسط الألماني إلى ريال مدريد في صيف عام 2014 وفي حال بقائه الموسم المقبل سيكون أكمل عقدًا كاملًا في سانتياغو برنابيو.
ووفقًا للصحيفة فإن رغبة ريال مدريد كانت استمرار كروس الموسم المقبل، ولم يخيب اللاعب أمل إدارة الميرنغي وأشارت إلى أن الجميع سعيد بقرار كروس بالبقاء لموسم عاشر.
وقبل عام عرض ريال مدريد على كروس تمديد عقده حتى يونيو 2024، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو المقبل، لكن كروس رفض العرض بسبب الشك الذي كان يساوره حول كيفية استجابة جسده.
لكن هذه الشكوك تبددت وأبلغ كروس قادة ريال مدريد بالفعل أنه لا يزال لديه الرغبة والقدرة لمواصلة اللعب الموسم المقبل.
وذكرت "ماركا" أن رفض كروس عرض ريال مدريد للتجديد لم يكن له أي غرض آخر وأن المسألة كانت مجرد "إحساس وشعور" وأن كروس يمتلك الكثير تجاه ريال مدريد.
وكان كارلو أنشيلوتي واضحًا تجاه مستقبل كروس حيث يعتبره لاعبًا مميزًا وقادرًا على المنافسة ويرى أنه يمتلك الموهبة والذكاء.
وفاز كروس بـ19 لقبًا جماعيًا مع ريال مدريد ويتبقى له الفوز بكأس ملك إسبانيا ليكون قد ضمن الفوز بجميع الألقاب الممكنة مع الميرنغي.
وستكون الفرصة مواتية أمام كروس للفوز مع ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا عندما يلعب الميرنغي ضد أوساسونا في نهائي المسابقة يوم الـ6 من مايو في إشبيلية.