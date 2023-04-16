ماركا: توني كروس سيبقى مع ريال مدريد الموسم المقبل

ذكرت صحيفة "ماركا" اليوم الأحد أن لاعب الوسط الألماني توني كروس سيبقى مع ريال مدريد لموسم آخر.

ووصل لاعب الوسط الألماني إلى ريال مدريد في صيف عام 2014 وفي حال بقائه الموسم المقبل سيكون أكمل عقدًا كاملًا في سانتياغو برنابيو.

ووفقًا للصحيفة فإن رغبة ريال مدريد كانت استمرار كروس الموسم المقبل، ولم يخيب اللاعب أمل إدارة الميرنغي وأشارت إلى أن الجميع سعيد بقرار كروس بالبقاء لموسم عاشر.