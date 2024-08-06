اقترب نادي الزمالك، من خطف صفقة الأهلي، المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف محسن المعادي وكيل عطية الله عن توقف مفاوضات الأهلي مع اللاعب ودخول الزمالك في مفاوضات تقربه من الحصول على خدمات اللاعب.

وقال محسن المعادي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مفاوضات الأهلي مع يحيى عطية الله توقفت؛ إذ أكد النادي الأهلي أن لديه خياراً آخر".

وأوضح: "تدخل وكلاء آخرون في الصفقة بيننا وبين الأهلي، ويحيى عطية الله اللاعب ذلك لأني مدير أعماله، وأعتقد أنهم في الأهلي، ربما لم يعجبهم هذا، ومن ثم ذهبوا لخيار آخر".

وعن مفاوضات الزمالك قال: "بالفعل هناك مفاوضات من جانب الزمالك.. الفريق الأبيض مهتم بضم اللاعب".

واختتم: "سوتشي الروسي ترك حرية الاختيار لأي فريق يرغب في التعاقد مع عطية الله سواء الإعارة أو الشراء النهائي".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي، ولعب 11 مباراة فقط، وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وقد حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي وتحقيق المركز الرابع.