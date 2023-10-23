ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يحسم القمة أمام ميلان بهدف لوكاتيلي (فيديو)
سجل مانويل لوكاتيلي هدف الانتصار ليتغلب يوفنتوس 1-صفر على مضيفه ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد بهدف في الشوط الثاني، بعد أن لعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين بعد حصول المدافع مالك ثياو على بطاقة حمراء مباشرة.
وأخذت المباراة، ذات الايقاع البطيء نسبيا، منعطفا سريعا بشكل مفاجئ قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى ثياو إنذارا بسبب خطأ أخير على مويس كين.
ومع التفوق العددي لصالحه، أكد يوفنتوس هيمنته عندما سجل لوكاتيلي في الدقيقة 63 بتسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها بعد اصطدامها برادي كرونيتش، لتفاجئ حارس ميلان أنطونيو ميرانتي.
وضرب فريق المدرب المخضرم ماسيمليانو أليغري أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه أوقف مسلسل تفوق "الروسونيري" في آخر مواجهتين في الكلاسيكو، (2-0) ثم (0-1).
كما أن هذا هو الفوز الأول ليوفنتوس في قلب ملعب سان سيرو منذ عامين، وتحديداً عندما انتصر (1-3) في يناير (كانون الثاني) 2021.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بعد المباراة التي أقيمت في سان سيرو.
ويأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر بعد الجولة التاسعة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: