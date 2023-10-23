ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يحسم القمة أمام ميلان بهدف لوكاتيلي (فيديو)

وضرب فريق المدرب المخضرم ماسيمليانو أليغري أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه أوقف مسلسل تفوق "الروسونيري" في آخر مواجهتين في الكلاسيكو، (2-0) ثم (0-1).

كما أن هذا هو الفوز الأول ليوفنتوس في قلب ملعب سان سيرو منذ عامين، وتحديداً عندما انتصر (1-3) في يناير (كانون الثاني) 2021.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بعد المباراة التي أقيمت في سان سيرو.

ويأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر بعد الجولة التاسعة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: