سر حذاء فينيسيوس الأسود

وأوضح أن فينيسيوس جونيور لم يظهر في الحملة الإعلانية للشركة قبل كأس العالم 2022، وكذلك أثناء الإعلان عن قميص منتخب البرازيل للمونديال.

وأوضح أن اللاعب شعر بالإحباط من معاملة الشركة له، وشعر أيضا بأنه يستحق المزيد من الاحترام والتقدير لما حققه، وهو ما أسهم في إنهاء تعاقده بشكل مبكر.