سر حذاء فينيسيوس الأسود
كشف موقع "essentiallysports" سبب ظهور فينيسيوس جونيور بحذاء أسود في الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة الـ17 (مؤجلة) من الدوري الإسباني.
بحسب الموقع، فإن فينيسيوس جونيور فسخ تعاقده مع شركة "نايكي" الأمريكية بسبب عدم ظهوره في الحملات الإعلانية للشركة.
وأوضح أن فينيسيوس جونيور لم يظهر في الحملة الإعلانية للشركة قبل كأس العالم 2022، وكذلك أثناء الإعلان عن قميص منتخب البرازيل للمونديال.
وأوضح أن اللاعب شعر بالإحباط من معاملة الشركة له، وشعر أيضا بأنه يستحق المزيد من الاحترام والتقدير لما حققه، وهو ما أسهم في إنهاء تعاقده بشكل مبكر.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن ينتقل الخلاف بين اللاعب والشركة إلى قاعات المحاكم.
وعاد ريال مدريد لطريق الانتصارات بالفوز 2/0 على ضيفه فالنسيا أمس الخميس، على ملعب سانتياغو برنابيو.
وسجل هدفي ريال مدريد ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين (52 و55.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، ويتأخر بـ5 نقاط عن برشلونة المتصدر.