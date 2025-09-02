أزال اسم النصر.. تصرف مثير من إيمريك لابورت بعد "صدمة" بلباو (صور)

تلقى إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، صدمة قوية بعد تعثر صفقة انتقاله إلى أتلتيك بلباو قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخرج لابورت من حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر، وطلب رحيل اللاعب الإسباني المخضرم والذي كان على وشك العودة إلى فريقه الأسبق أتلتيك بلباو.

وتعثرت الصفقة بسبب أخطاء إدارية تتعلق بالوثائق اللازمة لتسجيل اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر نظام الانتقالات (TMS).

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن المستندات المرسلة من نادي النصر وصلت متأخرة وكانت منقوصة من بعض الأوراق وهو الأمر الذي أوقف الصفقة بعدما توصل لابورت لاتفاق نهائي مع الفريق الإسباني لتوقيع عقد يمتد لمدة 3 مواسم قادمة.

وأقدم لابورت على تصرف مثير بعد صدمة تعثر انتقاله إلى فريق أتلتيك بلباو بعدما أزال اسم نادي النصر من حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي سواء إنستغرام أو إكس.

وجاء تصرف اللاعب الإسباني تعبيراً عن غضبه بسبب موقف النادي في المفاوضات وأيضاً الخطأ الإداري الذي أفسد الصفقة.

وينتهي عقد لابورت مع النصر في شهر يونيو المقبل بعد انضمامه قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023.