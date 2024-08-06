يكاد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق والهلال الحالي أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى بعد غياب دام حوالي عشرة أشهر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" والتي أكدت أن نيمار اجتاز أيامه الصعبة أخيرًا، والتي عانى فيها بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وأصبح قريبًا للغاية من العودة.

وأوضحت الصحيفة أن عودة نيمار ستكون بحلول شهر سبتمبر القادم، بالتحديد في النصف الثاني منه، أي بعد حوالي شهر ونصف الشهر من الآن.

مشيرة إلى أنه بنسبة كبيرة سيستطيع أن يعود إلى المباريات من خلال الكلاسيكو ضد الاتحاد، والمقرر له الـ 19 من شهر سبتمبر القادم.

ستكون عودة نيمار بمثابة خبر رائع لجماهير الهلال التي انتظرت طيلة الصيف الجاري من أجل أنباء جيدة من سوق الانتقالات دون فائدة.

لكن عودة البرازيلي في حد ذاتها من الممكن اعتبارها صفقة جديدة؛ لما يضفيه من مزايا ضخمة للهلال بعودته إلى الملاعب.

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صفقة مجانية

لم يلعب نيمار مع الهلال سوى خمس مباريات فقط قبل أن يتعرض لإصابته الشهيرة التي جعلته يغيب كل تلك الأشهر.

لذلك عودته للهلال في الموسم الجديد وظهوره معهم بعد البداية بعدة جولات سيكون بمثابة قدوم صفقة جديدة لم تلعب للزعيم قط، والأمر كذلك بالفعل بالنسبة لبعض من فوتوا أول عدة جولات من الدوري السعودي في الموسم الماضي.

سيكون نيمار بمثابة صفقة مجانية في سوق الانتقالات الجاري، جاءت لتدعم هجوم الهلال بشكل غير مشروط.

نحو سيطرة قارية واستمرار للمحلية

حصد الهلال كل بطولة محلية ممكنة خلال الموسم الماضي في المملكة العربية السعودية، ولا ينوي الفريق أن يتراجع هذا الموسم في مسعاه لجمع الألقاب كافة بحلول شهر يونيو، بما في ذلك دوري النخبة الآسيوية للأبطال.

وخسر الهلال الموسم الماضي بطولتين فقط، إحداهما ودية في بداية الموسم ضد النصر، والأخرى كانت رسمية ومريرة، وتمثلت في دوري أبطال آسيا.

لعل وجود نيمار في مواجهتي العين في نصف نهائي الموسم الماضي كان من الممكن أن يغير الكثير من الأمور في مسار اللقب، لكنه أمر لم يحدث قط، لكن ربما نراه يقع في الموسم الجديد.

عودة في توقيت موفق

ربما لن يقدم الهلال أفضل مستوياته مع بداية الموسم الجديد لعدة اعتبارات من بينها كثرة الإلهاءات في ظل وجود أسماء مرتبط بهم الفريق في سوق الانتقالات، وربما أيضًا عدم وصول الفريق لحالة بدنية مثالية.

لكن عودة نيمار ضد الاتحاد بعد عدة جولات من بداية الدوري من شأنه أن يساعد البرازيلي على تقديم أفضل مستوياته؛ إذ سيكون زملاؤه قد لعبوا عدة مباريات بالفعل، واستعادوا النسق المطلوب، وسيكون إدخاله في تلك الأجواء أسهل من عودته في بداية موسم يحتاج الكثير من العمل.

إكمال الصحبة البرازيلية

مع وجود مالكوم في صفوف الهلال وأيضًا رينان لودي وميشايل والحديث عن صفقة برازيلي جديد في مركز الظهير الأيسر ستكون عودة نيمار بمثابة عودة روح لجسدها.

سيحسن ذلك من الحالة النفسية لنجوم البرازيل في صفوف الهلال، ويساعدهم على إنشاء روابط أكبر وأكثر تعقيدًا بانضمام نيمار إليهم داخل الملعب أخيرًا.

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حلول فنية متنوعة

بعيدًا عن أن وجود نيمار في الملعب سيعطي الجماهير بعض الراحة، إلا أنه يمنح زملاءه أريحية أكبر بسبب معرفتهم الواضحة به.

ما يملكه نيمار من فنيات ومهارات شخصية يمكنه أن يقود الهلال لحلول عديدة عندما لا توجد حلول مناسبة.