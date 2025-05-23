نابولي يهزم كالياري وينتزع لقب الدوري الإيطالي من إنتر ميلان (فيديو)

انتزع نادي نابولي لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه كالياري (2 ـ 0) اليوم الجمعة في الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة التي شهدت صراعا مثيرا على اللقب بين نابولي وإنتر ميلان حتى الدقائق الأخيرة.

وتقدم نابولي الذي رفع رصيده إلى 82 نقطة في أعقاب الجولة الأخيرة على منافسه إنتر ميلان بفارق نقطة وحيدة، وذلك بعد فوز الأخير على مضيفه كومو في الجولة الختامية أيضا (2 ـ0).

وفي ملعب الأسطورة "دييغو مارادونا" في نابولي، نجح سكوت ماك توميناي في منح التقدم لنابولي في الدقيقة 42، في وقت كان إنتر في المباراة الأخرى على صراع التتويج متقدما على مضيفه كومو.

ونجح ماك توميناي في إحداث الفارق بتسديدة مقصية رائعة ليجعل النتيجة (1 ـ0) لنابولي.

وفي الشوط الثاني، ضاعف النجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 50 بعد أن تخطى كل المدافعين ووضع الكرة في شباك حارس كالياري.

ولم يكن نابولي يحتاج إلى أكثر من الفوز للتتويج رسميا باللقب، بينما كان يتعين على منافسه ـ غير المباشر ـ إنتر ميلان الفوز وانتظار تعادل أو انتصار كالياري على ملعب "دييغو مارادونا".

وفجر تتويج نابولي تحت قيادة أنطونيو كونتي الذي لم يكن موجودا على دكة بدلاء فريقه بسبب العقوبة، الفرحة في مدرجات الملعب وفي كامل أنحاء المدينة بعد إحراز لقبه الرابع بطلا للدوري الإيطالي بعد 1987 و1990 و2023.

وحقق الإنتر بالفعل الفوز على مضيفه كومو (2 ـ0)، بفضل هدفي ستيفان دي فري في الدقيقة 21، ثم جواكين كوريا في الدقيقة 50، لكن ذلك لم يكن كافيا ليحافظ فريق المدرب سيموني إنزاغي على اللقب الذي توجوا به العام الماضي.

واكتفى الإنتر بمركز الوصافة بينما لا يزال بإمكانه إنقاذ موسمه سريعا عندما يخوض السبت المقبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب أليانز أرينا في ميونخ.