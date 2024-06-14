على رأسهم رونالدو ومبابي.. صراع الكبار يشعل أجواء يورو 2024
يترقب عشاق الساحرة المستديرة وجبة كروية دسمة بانطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا على رأسها المنتخب الألماني صاحب الضيافة.
ويلمع العديد من النجوم البارزة في سماء يورو 2024 تخطف الأضواء وتستحوذ على اهتمام الجماهير المتابعة للبطولة.
ويشعل صراع النجوم الكبار أجواء يورو 2024 وهو ما تسرده (إرم نيوز) في هذه السطور:
رونالدو.. العمر مجرد رقم
يدخل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بطولة يورو 2024 بتحديات خاصة وحماس شديد في مشاركته بالنسخة السادسة لليورو خلال مسيرته.
ويبحث رونالدو صاحب الـ 39 عامًا عن تدعيم مقولة "العمر مجرد رقم" في رحلته بالنسخة الحالية لليورو بعدما خطف الأضواء مع النصر السعودي بتجربة مختلفة بعيدًا عن أجواء القارة العجوز.
وكتب رونالدو أرقامًا قياسية مع منتخب البرتغال وخلال تجربته مع النصر وهو ما يريد استكماله بالتتويج بلقب اليورو للمرة الثانية والرد على منتقديه بعد الأداء الباهت في كأس العالم 2022.
مبابي.. نجم الشباك
يبقى الفرنسي كيليان مبابي نجم الشباك والفارس الأبرز في منافسات اليورو خاصة بعد صفقة انتقاله التي طال انتظارها إلى ريال مدريد الإسباني.
ويرتدي مبابي شارة قيادة منتخب فرنسا لأول مرة في بطولة كبرى؛ وهو ما يدفعه للقتال لتحقيق لقب اليورو بعدما حصد من قبل كأس العالم 2018 وأيضًا دوري الأمم الأوروبية.
ويحلم مبابي بتحقيق لقب اليورو الغائب عن أحضان فرنسا منذ نسخة 2000.
جود بيلينغهام.. وموسم استثنائي
يتطلع جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني لتتويج موسمه المميز بإنجاز كبير مع منتخب إنجلترا.
ويراهن المنتخب الإنجليزي على قدرات بيلينغهام في خط الوسط ضمن كوكبة من اللاعبين المميزين على رأسهم القناص هاري كين والموهوب فيل فودين.
توني كروس.. والمعركة الأخيرة
يخوض توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني معركته الأخيرة في كرة القدم بعد إعلانه الاعتزال بشكل رسمي.
ويأمل كروس اختتام مشواره الكروي بإنجاز غائب عن المانشافت منذ نسخة 1996 حين حقق المنتخب الألماني آخر لقب لليورو في تاريخه.
كيفين دي بروين.. ولمسات الساحر
يتطلع أيضًا النجم البلجيكي كيفين دي بروين إلى ترك بصمة مؤثرة مع الشياطين الحمر خلال اليورو.
ورغم أن المنتخب البلجيكي يبدو أقل قوة مما كان عليه سابقًا خاصة فيما يتعلق بكثرة النجوم، ولكن دي بروين يعد أحد أبرز أسلحته في اليورو بخبراته الطويلة وموهبته المميزة.