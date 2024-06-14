على رأسهم رونالدو ومبابي.. صراع الكبار يشعل أجواء يورو 2024

رونالدو.. العمر مجرد رقم

يدخل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بطولة يورو 2024 بتحديات خاصة وحماس شديد في مشاركته بالنسخة السادسة لليورو خلال مسيرته.

ويبحث رونالدو صاحب الـ 39 عامًا عن تدعيم مقولة "العمر مجرد رقم" في رحلته بالنسخة الحالية لليورو بعدما خطف الأضواء مع النصر السعودي بتجربة مختلفة بعيدًا عن أجواء القارة العجوز.

وكتب رونالدو أرقامًا قياسية مع منتخب البرتغال وخلال تجربته مع النصر وهو ما يريد استكماله بالتتويج بلقب اليورو للمرة الثانية والرد على منتقديه بعد الأداء الباهت في كأس العالم 2022.