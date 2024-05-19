رونالدو يظهر رفقة ياسمين صبري في نزال أوسيك وفيوري (فيديو)
ظهرت النجمة المصرية ياسمين صبري رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، خلال النزال الأسطوري الذي جمع الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري، مساء السبت، في ملعب "كينغدوم أرينا" بالرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حرص ياسمين صبري على التقاط صور مع رونالدو، خلال تواجده لمشاهدة النزال المثير، الذي حضره العديد من المشاهير وأبطال الملاكمة.
ودائما ما يتم عرض مقارنات بين الفنانة ياسمين صبري، وجورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، التي لم تتواجد برفقته في نزال الأمس بعكس المعتاد.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري في موسم الرياض، حيث حدث هذا سابقا في 2023، بحضورها مباراة الملاكمة المعروفة بـ"معركة الأشرس" بين الملاكمين الفرنسي فرانسيس نغانو والبريطاني تايسون فيوري.
وجلست ياسمين صبري وقتها خلف جورجينا بحسب ما كشفته الصور ومقاطع الفيديو المتداولة؛ ما فتح من جديد باب المقارنات بينهما.
وخلال تصريحات سابقة لبرنامج "ET بالعربي"، قالت ياسمين صبري، إن مثل هذه الأقاويل تلاحقها منذ عام 2015، تزامنًا مع بداية ذيوع صيتها، وأضافت: "لا مشكلة لدي من يقول يقول.. المشكلة ليست من عندي بل لدى من يعلق وينتقد، على الأقل الانتقادات لا تتعلق بشيء مهين لي، حينما لا يوجد شيء يُقال هذا هو ما يقال.. نحن أحيانًا نتخيل أن الشيء الأجنبي قيمته أعلى.. ولا نرى قيمة أنفسنا بشكل صحيح".
وتوج الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك بطلا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع وذلك عقب إطاحته بخصمة البريطاني تايسون فيوري في "نزال حلبة النار".
وحصل أوسيك من أحد القضاة على 115 درجة في إجمالي النزال مقابل 112 لفيوري، و114 درجة مقابل 113 لفيوري من القاضي الثاني، بينما نال فيوري 114 درجة مقابل 113 لأوسيك من قاض واحد فقط.