رونالدو يظهر رفقة ياسمين صبري في نزال أوسيك وفيوري (فيديو)

ودائما ما يتم عرض مقارنات بين الفنانة ياسمين صبري، وجورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، التي لم تتواجد برفقته في نزال الأمس بعكس المعتاد.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري في موسم الرياض، حيث حدث هذا سابقا في 2023، بحضورها مباراة الملاكمة المعروفة بـ"معركة الأشرس" بين الملاكمين الفرنسي فرانسيس نغانو والبريطاني تايسون فيوري.

وجلست ياسمين صبري وقتها خلف جورجينا بحسب ما كشفته الصور ومقاطع الفيديو المتداولة؛ ما فتح من جديد باب المقارنات بينهما.