كريم بنزيما يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)
تألق رائع لمحمد الشناوي حارس الأهلي
أهدر الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد السعودي في مواجهة الأهلي المصري، بالمباراة التي تجمعهما، مساء الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.
وسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21، من علامة الجزاء، بعد احتساب لمسة يد على لاعب الاتحاد حسن كادش.
وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 45، بعدما احتسبت بسبب لمسة يد على مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم.
ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة اليوم بين الفريقين لملاقاة فلومينينسي في نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بينما يتوجه الخاسر لمواجهة ليون المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.