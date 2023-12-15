كريم بنزيما يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)

أهدر الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد السعودي في مواجهة الأهلي المصري، بالمباراة التي تجمعهما، مساء الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 21، من علامة الجزاء، بعد احتساب لمسة يد على لاعب الاتحاد حسن كادش.