أمر دبر ليلا.. تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تضامن الزمالك وبيراميدز (فيديو)

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، على تضامن نادي الزمالك مع بيراميدز، ضد الأهلي بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" برفض نظر الشكوى المقدمة من السماوي بإجراءات استثنائية.

وكان بيراميدز، قد تقدم بطلب للمحكمة الرياضية بالنظر للتظلم بإجراءات استثنائية بشأن قرار رابطة الأندية المصرية، باحتساب الزمالك فائزا فقط وعدم خصم 3 نقاط من الأهلي بسبب انسحابه من المباراة.

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ولكن المحكمة الرياضية رفضت نظر تظلم بيراميدز بإجراءات استثنائية وقررت مناقشته بالإجراءات الطبيعية.

وأوضحت التقارير أن قرار المحكمة الرياضية جاء بعد أن أرسل الأهلي والرابطة واتحاد الكرة، أن هذا الأمر لا يستحق أن يناقش بالشق المستعجل، لذلك الموضوع سيأخذ وقتا.

ويحتل الأهلي في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وتتبقى مباراة واحدة لكل منهما.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "كلنا سنرتضي بما ستقوله المحكمة الرياضية سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لكن منذ أول دوري عام 1948 ونحن نعيش في المشكلة نفسها، ولكن الجماهير تنسى".

وأضاف: "طه عزت، المسؤول عن لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، قال كلاما لا أفهم كيف مرّ وقتها دون أن يُعلَّق عليه، لقد قال إنه المنوط بتفسير اللائحة، أنا لا أعرف عنوان بيته ولا السنتر الخاص به حتى أذهب إليه كلما حدث شيء لأفهم منه، وكأن المفروض أن يرسل لي منهجا أو كتابا لأذاكر عنده، وهذا خطأ جميع الأندية التي وقّعت على هذه اللائحة".

وتابع: "إذا كانت اللائحة مشروحة بوضوح، لما سأل أحد قبلها بأسابيع قليلة، حيث حدث سباب جماعي من جماهير الزمالك للمرة الثالثة، وكان من المفترض توقيع عقوبة بالإيقاف لكن ذلك لم يحدث، وكانت المباراة التالية أمام بيراميدز، لكن بيراميدز لم يعترض، ولم يتقدم بأي شكوى، ولم يحدث أي شيء، لأن بيراميدز لن يعترض على الزمالك، ولا الزمالك سيعترض على بيراميدز".

سيد عبد الحفيظ رداً على تصريحات طه عزت رئيس لجنة المسابقات ... عايزين دروس في بيته علشان يشرحلنا اللايحة برنامج... Posted by MBC MASR 2 on Friday, May 23, 2025

وأوضح: "موقفي من مباراة الزمالك والأهلي التي لم تلعب معروف وقلته على الهواء، ولكن التضامن بين بيراميدز والأهلي لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية أمر دبر ليلا، وبيراميدز كان ذكيا في التعامل ويعلم موقف الزمالك من البداية".

وشدد: "الأهلي على مدار تاريخه، لم يدخل أبدًا في مشكلة يكون الزمالك طرفًا فيها، باستثناء موقف حدث في السبعينيات، أما في السنوات الست أو السبع الأخيرة، فقد لاحظنا وجود توأمة، وأنا لست ضد التوأمة، لكنني دائمًا أقول للأهلي، انظر إلى مصلحتك ولا تلتفت لأحد".

وأردف: "نحن ننتظر قرارًا سيلتزم به الجميع، لكن على الأهلي أن يضع مصلحته أولًا في أي أمر، ويفعل ما يراه مناسبًا دون النظر إلى أحد".