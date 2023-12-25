مع بداية 2024.. تشافي يضع شرطًا للاعتماد على لاعبي برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" أن تشافي مدرب برشلونة وضع شرطا للاعتماد على لاعبي برشلونة في 2024.
وبحسب الصحيفة فإنه من الآن فصاعدًا، سيعتمد تشافي فقط على اللاعبين الملتزمين تمامًا بالفريق.
وأضافت أنه في 2024 سيكون تشافي واضحا في جوانب مختلفة، حيث يريد المزيد من المتطلبات والجدارة على جميع المستويات.
وبحسب "سبورت" فإن الخبرة التي راكمها تشافي كلاعب دفعته إلى اختيار طريق بعيد عن التوتر كمدرب، لكنه يريد الالتزام بالقواعد.
وقال تشافي خلال تقديمه كمدرب جديد لبرشلونة: "في هذا النادي كان أداؤنا أفضل عندما كانت هناك قواعد".
وأوضحت أن هذا لا يعني أن تشافي يريد التعامل بقوة مع اللاعبين، لكنه يريد أن يكون الأداء أولا.
وأكدت "سبورت" أنه سيكون هناك الكثير مما يجب تصحيحه في برشلونة ومن الضروري الحصول على قوة بدنية في النصف الثاني الحاسم من الموسم.
وسيحلل تشافي أيام الراحة بالتفصيل؛ إذ إنه في بعض الأحيان يحصل اللاعبون على يوم راحة بفضل بعض النتائج الإيجابية التي يحققونها في اليوم السابق.
وفي 2024 سيتم الاعتماد على اللاعبين الذي يقدمون أفضل أداء في المباريات؛ لأنه، كما يقول تشافي، دون روح من المستحيل الفوز بالألقاب، كما أنه لا يمكن أن يعتمد أي لاعب على جودته فقط.
كما يريد تشافي من لاعبي برشلونة أن يتحمل كل منهم المسؤولية عن أخطائه، ولذلك يفترض الطاقم التدريبي لبرشلونة أن كشف حقائق معينة أمام المجموعة بأكملها يمكن أن يتسبب في غضب اللاعب، لكن ذلك يساعد اللاعب المعني على التحسن.
ووفقا للصحيفة فقد بدأ برشلونة الموسم الحالي بهدف الحفاظ على الروح التنافسية التي قادت الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وأيضًا إضافة جرعة من التألق.
ومع ذلك، فقد تم زرع الطاقم بعض التوتر، فرغم تأهل البلوغرانا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد موسمين مخيبين، إلا أن النتائج جاءت مخيبة على المستوى المحلي في الليغا.
وأكدت أن بداية "حزم" تشافي كان أمام ألميريا بعدما حقق برشلونة فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.