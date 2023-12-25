مع بداية 2024.. تشافي يضع شرطًا للاعتماد على لاعبي برشلونة

وقال تشافي خلال تقديمه كمدرب جديد لبرشلونة: "في هذا النادي كان أداؤنا أفضل عندما كانت هناك قواعد".

وأوضحت أن هذا لا يعني أن تشافي يريد التعامل بقوة مع اللاعبين، لكنه يريد أن يكون الأداء أولا.

وأكدت "سبورت" أنه سيكون هناك الكثير مما يجب تصحيحه في برشلونة ومن الضروري الحصول على قوة بدنية في النصف الثاني الحاسم من الموسم.

وسيحلل تشافي أيام الراحة بالتفصيل؛ إذ إنه في بعض الأحيان يحصل اللاعبون على يوم راحة بفضل بعض النتائج الإيجابية التي يحققونها في اليوم السابق.